陳時中競辦反擊：遠雄抗拒、柯市府消極才是「卡蛋」原因

▲遠雄大巨蛋空拍照。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府發言人陳智菡12日回應大巨蛋議題時，批評民進黨台北市長參選人陳時中，引發譁然。陳時中競選總部發言人陳品潔晚間表示，遠雄的抗拒、市府的消極縱容，才是卡蛋的原因，呼籲柯文哲負起責任，勿再甩鍋、模糊焦點。

陳品潔指出，陳時中今日發言從未說過排煙計畫「市府審查」，而是明確指出審查延宕問題在市府或遠雄，台北市政府對大巨蛋避難層認定的不斷迴避，與中央一來一往就拖了6個月，此外，北市府更縱容遠雄不必依國家標準做實體排煙測試，這部分拖了8個月，總共卡了14個月，北市府不斷的推卸責任，但事實是，大巨蛋是卡在柯文哲的態度，呼籲台北市長柯文哲負起責任，不要再模糊焦點、打模糊仗。

陳品潔指出，在進行大巨蛋變更設計的審議過程時，台北市政府迴避是否同意遠雄將地下一層加入作為避難層的問題，在經過台北市政府和營建署間的公文往返，拖了6個月後市政府才明白表態同意。

陳品潔說，而後，到了需要做安全測試計畫審議的階段，遠雄不願意依國家標準做實體測試，台北市政府也縱容，北市府應該積極催促遠雄依國家標準提出排煙性能測試計畫，卻消極不與中央同調，縱容遠雄的抗拒，讓防災性能測試計畫的審議，再拖了8個月，遠雄至8月份才終於願意提送被委員會認為符合國家標準的排煙測試計劃，並在符合國家標準的情況之下，測試計劃獲得通過，這期間無謂的拖延、遠雄的抗拒、市府的消極縱容，才是卡蛋的原因。

陳品潔表示，政府不能不顧人民安全，不能縱容財團利益，台北市政府柯文哲市長、黃珊珊副市長至今還企圖甩鍋，北市府發言人更扭曲陳時中、辱罵陳時中，應予譴責！陳品潔呼籲，請台北市政府負起責任、勿再甩鍋，將台北市民的福祉放在第一優先，提供市民一個可以安全進行休閒活動的大巨蛋。