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雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶　場面熱鬧又溫馨

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶，場面熱鬧又溫馨。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲歡慶國慶日，國民黨台北市長參選人蔣萬安，率領黨籍議員以及參選人，在榮星花園舉辦「台北萬安 未來無限」Party。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安，率領黨籍議員以及參選人一同歡度國慶日，在榮星花園舉辦「台北萬安 未來無限」Party，首次公開大合唱競選主題曲「無限台北」，台下民眾熱情揮舞國旗，讓現場氣氛嗨到最高點，更驚喜端出蛋糕，邀請國慶寶寶上台，一起唱生日快樂歌，替民眾也替中華民國慶生，場面熱鬧又溫馨！

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲全體合唱生日快樂歌，替國慶寶寶也替中華民國慶生。

蔣萬安表示，「國慶是個非常開心的日子，我也特別帶著我太太、大兒子、二寶，還有在太太肚子裡的三寶，一起全家出動，來參與這場嘉年華會，也看到這麼多的大朋友小朋友一起前來，我非常的開心，國慶日除了慶祝國家的生日、中華民國生日快樂以外，最重要也是希望，能夠把它營造成一個非常快樂溫馨的日子」。

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲蔣萬安表示，國慶日除了慶祝國家生日之外，也希望能夠把它營造成快樂溫馨的日子。

即將成為三寶爸的蔣萬安，拋出各種育兒政見，希望讓下一代的孩子，有一個美好的未來！蔣萬安指出，「我提出要讓台北市政府幫忙照顧我們0-6歲的孩子，我也提出未來生育獎勵，生第一胎生育獎金，從現在的2萬提高到4萬、第2胎4萬5、第3胎5萬，希望能減輕年輕爸媽的負擔，投資孩子就是投資我們的未來」。

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲以園遊會形式打造戶外親子活動，不少家庭前來享受熱鬧的午後慶典時光。

這場「台北萬安 未來無限」Party，以園遊會形式打造戶外親子活動，有小朋友最愛的氣墊遊樂園、魔術氣球、夢幻泡泡秀等，結合各種遊戲與特色餐車市集，不少家庭前來享受熱鬧的午後慶典時光，並用行動支持蔣萬安，有年輕媽媽提到「蔣萬安人正直、形象好、顏值也很高，最重要的是，要給我們這一個世代的年輕人多點機會」，另外，也有年輕人提到「覺得蔣萬安政見不錯，想法蠻接近年輕人的，所以用行動來支持他」。

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲年輕媽媽認為「蔣萬安人正直、形象好、顏值也很高」，覺得要給這一代年輕人多點機會。

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲也有年輕人提到「覺得蔣萬安政見不錯，想法蠻接近年輕人的，所以用行動來支持他」。

有別於以傳統造勢活動，蔣萬安在雙十節舉辦親子活動，搶攻新手爸媽和年輕族群票，不僅拉近與選民的距離，更傾聽選民的聲音，蔣萬安期盼與台北市民一點一滴凝聚力量，組成最強台北隊。

▼有別於以傳統造勢活動，蔣萬安在雙十節舉辦親子活動，搶攻新手爸媽和年輕族群票。

▲雙十辦趴踢！蔣萬安全家出動與民眾歡度國慶 場面熱鬧又溫馨▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

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