陳時中首開直播被問免治馬桶爭議　「我已經放下它了」

▲陳時中今晚首開直播回應網友提問，吸引近1600人觀看。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間9點首度透過Facebook開個人直播，親自答覆網友提問。有網友留言詢問，陳如何面對免治馬桶的失誤，當時是否覺得不值？陳說，團隊發現「歪樓」就下架影片並說明政策主軸，遇到問題就是面對它、處理它、放下它，「那現在我已經放下它了」；他也坦言，選戰過程中面對負面攻擊曾經有一些些失望，不過他不會因此退卻。

陳時中今天晚間透過直播表示，今天帶著高興和感傷的心情，高興是因為再過幾個小時邊境就要開放了，準備迎來更多國際友人到台灣來，感傷則是因為在選舉期間，很多防疫的事情被拿出來做討論，有些討論是正向的，但有些討論讓人覺得有惡意的攻擊，「疫情終會過去，大家終究要過正常的日子」，今晚開直播讓人回想起過去主持疫情記者會的情形。

有網友留言提問，面對免治馬桶的失誤，引發一連串不堪的言語及梗圖羞辱，連支持者都連帶受創，當時如何平復轉念？陳時中說，這件事情分為政策主軸及表現方式兩部分，當然表現的方式引發比較不好的聯想，團隊檢討一但「歪樓」就應該修正，因此趕快下架影片，說明政策主軸在於安全和衛生。

陳時中談及，遇到問題就是面對它、處理它、放下它，「那現在我已經放下它了」；而後又有網友即時提問，好多人洗手只沖水不用肥皂，這樣不叫洗手？陳說，只有水只能沖掉表面髒污，甚至可能沖不乾淨，因此，未來公共廁所一定會提供肥皂或洗手乳，才能夠有清潔的效果。

另有網友關注，看到民調會不會緊張？死忠的朋友都很緊張焦慮？陳時中直言，謝謝大家替自己緊張，不過民調就是參考，現在看到很多份民調，有的差距在誤差範圍內，有的差距好大，連自己是選舉內的人都很難根據民調分析情況。

陳時中說，他去掃市場、競選總部成立大會上感受到歡迎的程度，讓他感覺非常溫馨、感動，還有同齡人握著自己的手說一定要凍蒜、一定要贏，「有些民調看起來不是這麼好，不過我自己親身的一個感覺，我是覺得很溫馨，我們的支持者都在，我們的支持者都很強烈。」

此外，有網友提問指，看到藍白兩黨批評陳時中感到不捨，陳是否曾覺得失望？陳時中回應，其實投入選舉前他本來期待正向選舉，但選下去後發現負面選舉的情形越來越多，他試著不要太在意這些事情，但有時候也很難，「試著想放下它，但是有時候覺得很難」，例如有人批評自己「謀財害命」，讓他覺得：努力了這麼久在對抗病毒，大家應該努力團結，而不是在疫情裡面，做人跟人、團體之間的分化，這對社會甚或整個疫情的控制不是一件好事。

至於是否曾覺得失望？陳時中坦言，「會有一些些」，不過他不會因為這樣子而退卻，還是要把政策講清楚，爭取大家的信任，期盼讓台北更好，台灣共好。

值得注意的是，在直播過程中，也出現有趣的畫面，如有網友留言說，網傳被「盾牌牙醫史書華」罵過後就會脫單，請問陳時中是否能罵他兩句，祝自己早日脫單？陳時中笑回，他年紀大了不太會罵人，不過，他會傳訊息給史書華，請史書華罵網友兩句，還不忘提醒鏡頭後的幕僚說：「你等一下跟我講，跟史書華講一下。」