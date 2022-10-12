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大陸 大陸焦點 特派現場

1題講30分鐘！他輔導兒子功課氣到拍桌　下秒「把自己打到骨折」

▲▼ 輔導作業手骨折。（圖／翻攝自秒拍）

▲老爸輔導兒子做功課最終手骨折。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

輔導小孩做功課是不少爸媽的日常任務，不過大陸一名父親在來來回回講了半小時後怒火中燒，一氣之下用手怒錘桌子，結果導致第5掌骨遠端骨折，需住院治療。

據《環球網》報導，浙江杭州36歲的吳姓男子近日到醫院求助，稱自己右手掌腫起，疼痛難忍。主治醫師田飛博士初步檢查後，發現病人右手掌明顯腫脹，還有肉眼可見的淤青和明顯的壓痛。

醫生經詢問，得知原來是吳男的兒子目前正上小學，平時由媽媽輔導作業，但正巧有天媽媽有事，輔導作業的重任就落到了他頭上。

面對一道題，吳男來來回回講了半小時，但兒子仍不理解，於是怒喊「怎麼還是不會做？都講這麼多遍了！」吼了幾次後，兒子索性放下筆「罷工」。

吳男忍無可忍，一氣之下用手怒錘桌子，結果一陣痛感襲來，他原本以為是用力過猛，過一陣子就好了，沒想到紅腫的右手痛了一天也不見好轉，眼看不對勁，這才來赴醫院檢查。

X光檢查結果顯示，吳男的右手第5掌骨遠端骨折，斷端移位明顯，需住院治療。他無奈表示，「有時是真是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。」

範小良主任在吳男出院前提醒，因為骨折的位置不太好，骨折閉合復位與固定存在困難，存在著骨折移位和畸形癒合的風險，之後要及時到骨科門診複診。

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