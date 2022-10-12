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社會 社會焦點 保障人權

一片歌手「冷氣蓋板砸頭」稱語言障礙　求償300萬！結局少2個0

▲▼歌手黃珀賢大衛。（圖／翻攝自Facebook／David賢賢）

▲曾參加《明日之星》的男歌手黃珀賢大衛，2021年入住台中某旅館竟遭冷氣蓋板砸傷頭。（圖／翻攝自Facebook／David賢賢）

記者許權毅／台中報導

曾參加過知名節目《明日之星》的歌手黃珀賢（大衛），2021年入住台中西區奇異果快捷旅店時，遭到卡榫斷裂的冷氣前蓋板砸中後腦勺，黃珀賢自稱因此「平衡感減損及語言障礙」，向林姓店長求償300萬元，法官考量黃男所受僅有頭部外傷，加上2者經濟背景狀況等，判林男只需賠償3萬元，全案還可上訴。

台語唱將黃珀賢曾在2012年參加選秀節目《明日之星》，後來在2015年出了一張專輯《無緣的愛情路》。2021年10月底，他入住台中市西區奇異果快捷旅店站前二店時，被店家因「卡榫斷裂」沒蓋好的前蓋板砸傷。

▲▼ 。（圖／翻攝Google Maps）

▲黃珀賢向旅館林姓店長求償300萬元，最終法院判賠3萬。（圖／翻攝Google Maps）

林姓代理店長當時坦承，該房間進行冷氣濾網清理時，前蓋板就因為卡榫斷裂沒蓋好，才導致掉落砸傷黃珀賢。黃則稱自己後腦勺有外傷與鈍傷，向店家提出過失傷害告訴，黃還向檢方稱自己因此「平衡感減損以及語言障礙」，卻始終未能提供醫院診斷證明書，考量黃就診時無任何意識改變，顱骨X光顯示正常，又以醫學常理判斷，應不會有黃所稱的症狀，難以採認。

▲法院最終判林男民事賠償黃珀賢3萬元。（圖／ETtoday資料照）

黃珀賢除了提出過失傷害告訴，也向林男求償300萬慰撫金。刑事部分，台中地院法官判決認定，林男讓冷氣蓋板掉落砸傷人實屬不該，所幸黃男傷勢並非嚴重，依照過失傷害罪判處拘役35日、得易科罰金3萬5000元。

另民事部分，法官考量黃珀賢表示自己為歌手，月收入約10萬到15萬，林男為旅館店長，月收入約5到7萬元，斟酌兩造身分地位、經濟狀況以及事故發生始末，認為300萬元過高，最終判林男賠償3萬元，可上訴。

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