貨車散落滿地塑膠原料顆粒　綿延數十公尺！最重罰1萬8

▲大園警分局埔心派出所員警12日清晨巡邏時，發現中正東路上有大批塑膠顆粒散落地面，因擔心危及行車安全，立即通知清潔隊人員協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區中正東路一段路面今（12）日清晨有大量塑膠原料顆粒散落在路面，綿延數十公尺，巡邏員警擔心危及行車安全，立即通知清潔隊人員協助清理，同時在路面兩端進行交通管制，直至完成清掃為止。大園警方指出，將調閱沿路監視器查出肇事車輛，將依道路交通管理處罰條例逕行舉發，肇事者將面臨新台幣3,000元以上1萬8,000元以下罰鍰。

▲大園警分局埔心派出所員警今晨巡邏時，發現中正東路上大批塑膠顆粒散落地面，通知清潔隊人員協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

大園警分局埔心派出所警員鄭朝祥、王昱，今天清晨6時巡邏經過大園區中正東路一段700巷附近時，發現路面有大量塑膠原料顆粒散落，綿延近百公尺，範圍則涵蓋到路段快慢車道，對來往路人與汽機車安全甚鉅，因正值上班、上學尖峰時刻，且散落區域靠近彎道，立即通知大園區公所清潔隊人員協助清理。

▲大園警分局埔心派出所員警在中正東路上兩端進行交管措施，避免行人與汽機車誤闖發生危險。

員警擔心散落塑膠顆粒恐影響進出汽機車與路人，將巡邏車停放安全距離，開啟警示燈警戒並擺放交通錐提醒，引導車輛繞路通過，所幸經過約1小時清理過程，現場未發生交通事故。

大園警方指出，後續將調閱沿途監視器調查肇事車輛，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項2款逕行舉發，處罰新台幣3,000元以上1萬8,000元以下罰鍰。警方呼籲，民眾使用車輛載運貨物，應先檢查貨物有無裝載牢固，以免車輛行進間掉落，影響自身與他人行車安全。

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