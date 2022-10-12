連千毅「組織犯罪+槍砲」二審判7年　還有這些官司要打

記者陳宏瑞／高雄報導

號稱直播天王的連千毅在風光時曾拍賣遊艇、直昇機等天價商品，但在2019年引爆直播主之亂後，被羈押311天，後來儘管轉趨低調，但仍爭議不斷，甚至多起官司纏身，其中，他涉及組織犯罪和槍砲的案件一、二審都被判刑7年，雖然還可以上訴，但如果無法從此案順利脫身，連千毅將可能因此入獄服刑。

▲連千毅（右二）官司纏身。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會，早年性格強烈，曾犯下恐嚇討債、妨害公務、暴力討債、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，後來他進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。

▲連千毅涉嫌販賣爭議NFT商品和假貨。（圖／記者黃彥傑攝）

但2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但讓他被羈押311天，期間整個事業幾近停擺，聲勢也不若以往。

連千毅涉及的官司中，除了今日剛二審宣判的槍砲和組織犯罪外，2019年4月有網友在他節目鬧場，他憤而「請」對方到速食店，開直播要他吞下9個漢堡和十多瓶養樂多引發爭議。同年連千毅也因不滿網友批評他，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使網友在臉書向連千毅道歉，雄檢今年初依恐嚇罪將他起訴。

▲連千毅（中）賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，連千毅在2018年因網購退費糾紛與買家郭姓男子爭執，竟嗆對方「要行使什麼7天鑑賞期，去購物台行使」、「我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」等，還附上2張黑衣人參加喪禮出殯的照片，被郭男提告恐嚇，法院審理後去年11月依恐嚇罪判連千毅拘役60日，可易科罰金6萬元定讞。

連千毅還因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，上個月6日上午10時許被刑事局偵四大隊刑警逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，7日凌晨經檢方複訊後以20萬元交保，接著又被刑事局人員開車帶走。調查過程中警方發現，連千毅限量NFT贈送的鑽石都是中國山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，就連賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品。