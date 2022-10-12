鄭運鵬自主健康管理期到處趴趴走！　藍營轟民進黨防疫大雙標

▲國民黨召開「前有文燦3+11 現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標 『鄭二代』無法無天！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（12）日召開記者會指出，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前確診，自主健康管理期應到7日才結束，不過鄭運鵬1至7日連跑9場後援會成立大會，質疑有違反防疫規定；但桃園市衛生局竟回應無違反規定疑慮。桃園市議員候選人凌濤質疑，桃園竟然連白紙黑字的防疫規範都能轉彎，難道又是「綠能，你不能」的雙重標準？

凌濤表示，桃園市長鄭文燦與前桃園市長候選人林智堅曾在私宅逐桌敬酒，違反防疫規定遭裁罰，前桃園市青年局長顏蔚慈也曾因在自主健康管理期間從事競選活動遭裁罰，現在鄭文燦竟又眼睜睜看著鄭運鵬違反防疫規範出外輔選，鄭文燦應對全桃園市民道歉。

凌濤轟，大型造勢算不算是公眾集會？桃園市衛生局官方防疫宣導資料明確指出「解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動，避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩之公共場所或場域。」但在昨天提出質疑時，桃園市衛生局官方回應竟稱初步認定沒有違反規定躋身人群之證據，鄭運鵬競辦更指出所有競選安排都合乎防疫指引，這根本是睜眼說瞎話。

凌濤指出，鄭運鵬於9月23日確診，應7天居家照護至9月30日，再7天自主健康管理到10月7日，參與多場同鄉會等相關活動，現場照片都可為證，哪有沒「躋身人群」？然而10月1日龜山後援會活動，行政院長蘇貞昌和鄭文燦出席時，看到鄭運鵬竟然還請他親自上台。此外，10月4日還在自主健康管理期間，鄭運鵬竟跟林佳龍、陳時中和蔡適應一起參加民進黨北北基桃大首都圈聯合造勢，前疫情中心指揮官陳時中竟也不勸阻，難道選舉選到「綠能，你不能」？

凌濤強調，他將會具名檢舉，桃園市衛生局跟中央疫情指揮中心收到檢舉函後，應立即處理，明天中華民國的邊境就要解封，桃園作為國門，整個鄭市府為鄭運鵬護航，到底未來人民要依照鄭文燦的規定，還是中央指揮中心的規定？簡直讓人民無所適從。

凌濤說，中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔中明確指出「在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會、在餐廳內用餐以及去到人潮擁擠的場所，避免與不特定對象進行接觸」、「造勢活動還是可能人潮擁擠或是跟不特定對象接觸」，這份錄音檔重重打臉桃園市衛生局。

律師簡榮宗指出，根據最新「嚴重特殊傳染性肺炎自主健康管理指引」，自主健康管理期間，雖然沒有出現症狀可正常生活，但仍明確指出「避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所」顯示鄭運鵬行為很明確違規。違反防疫指引依照傳染病防治法第70條規定可罰三千到一萬五，政治人物難道都覺得罰三千太少而難以扼制，但他認為主管機關應從第67條看待這件事，應可罰到30萬元，主管機關應審慎考量。

簡榮宗呼籲桃園市衛生局，要毋枉毋縱，做好防疫措施，否則桃園做為國門，邊境開放後會對台灣防疫造成很大影響。

國民黨副發言人楊智伃指出，目前台灣確診數居高不下，死亡率依然較高，陳時中落跑去選台北市長就算了，鄭運鵬居然連防疫規範都不顧，為選情竟然不顧防疫，據日經9月新冠復甦指數，台灣排名竟倒退12名，排名僅為全球69名，政府到底有沒有在關心人民的健康與生命？民進黨不顧疫情、只顧選情，不顧人命、只顧政治利益，請民進黨政府正視這些問題。

