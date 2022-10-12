　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬自主健康管理期到處趴趴走！　藍營轟民進黨防疫大雙標

▲▼ 國民黨召開「前有文燦3+11　現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標 『鄭二代』無法無天！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「前有文燦3+11　現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標 『鄭二代』無法無天！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（12）日召開記者會指出，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前確診，自主健康管理期應到7日才結束，不過鄭運鵬1至7日連跑9場後援會成立大會，質疑有違反防疫規定；但桃園市衛生局竟回應無違反規定疑慮。桃園市議員候選人凌濤質疑，桃園竟然連白紙黑字的防疫規範都能轉彎，難道又是「綠能，你不能」的雙重標準？

凌濤表示，桃園市長鄭文燦與前桃園市長候選人林智堅曾在私宅逐桌敬酒，違反防疫規定遭裁罰，前桃園市青年局長顏蔚慈也曾因在自主健康管理期間從事競選活動遭裁罰，現在鄭文燦竟又眼睜睜看著鄭運鵬違反防疫規範出外輔選，鄭文燦應對全桃園市民道歉。

凌濤轟，大型造勢算不算是公眾集會？桃園市衛生局官方防疫宣導資料明確指出「解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動，避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩之公共場所或場域。」但在昨天提出質疑時，桃園市衛生局官方回應竟稱初步認定沒有違反規定躋身人群之證據，鄭運鵬競辦更指出所有競選安排都合乎防疫指引，這根本是睜眼說瞎話。

凌濤指出，鄭運鵬於9月23日確診，應7天居家照護至9月30日，再7天自主健康管理到10月7日，參與多場同鄉會等相關活動，現場照片都可為證，哪有沒「躋身人群」？然而10月1日龜山後援會活動，行政院長蘇貞昌和鄭文燦出席時，看到鄭運鵬竟然還請他親自上台。此外，10月4日還在自主健康管理期間，鄭運鵬竟跟林佳龍、陳時中和蔡適應一起參加民進黨北北基桃大首都圈聯合造勢，前疫情中心指揮官陳時中竟也不勸阻，難道選舉選到「綠能，你不能」？

凌濤強調，他將會具名檢舉，桃園市衛生局跟中央疫情指揮中心收到檢舉函後，應立即處理，明天中華民國的邊境就要解封，桃園作為國門，整個鄭市府為鄭運鵬護航，到底未來人民要依照鄭文燦的規定，還是中央指揮中心的規定？簡直讓人民無所適從。

▲▼ 國民黨召開「前有文燦3+11　現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標 『鄭二代』無法無天！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

凌濤說，中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔中明確指出「在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會、在餐廳內用餐以及去到人潮擁擠的場所，避免與不特定對象進行接觸」、「造勢活動還是可能人潮擁擠或是跟不特定對象接觸」，這份錄音檔重重打臉桃園市衛生局。

律師簡榮宗指出，根據最新「嚴重特殊傳染性肺炎自主健康管理指引」，自主健康管理期間，雖然沒有出現症狀可正常生活，但仍明確指出「避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所」顯示鄭運鵬行為很明確違規。違反防疫指引依照傳染病防治法第70條規定可罰三千到一萬五，政治人物難道都覺得罰三千太少而難以扼制，但他認為主管機關應從第67條看待這件事，應可罰到30萬元，主管機關應審慎考量。

簡榮宗呼籲桃園市衛生局，要毋枉毋縱，做好防疫措施，否則桃園做為國門，邊境開放後會對台灣防疫造成很大影響。

國民黨副發言人楊智伃指出，目前台灣確診數居高不下，死亡率依然較高，陳時中落跑去選台北市長就算了，鄭運鵬居然連防疫規範都不顧，為選情竟然不顧防疫，據日經9月新冠復甦指數，台灣排名竟倒退12名，排名僅為全球69名，政府到底有沒有在關心人民的健康與生命？民進黨不顧疫情、只顧選情，不顧人命、只顧政治利益，請民進黨政府正視這些問題。
 

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
胡瓜乾女兒婚禮「驚見李靚蕾」！　婚變10個月首度露面
台積電買550「結婚基金梭哈」　他完美計畫慘毀！老婆喊放生
快訊／台南里長猝死！　昨天下午剛打次世代疫苗
北韓出動150架軍機是灌水！升空就墜毀　南韓軍笑慘
小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋　台網推爆：快引進
快訊／《俗女》男星爆婚內出軌　道歉前妻：一律概括承受
LIVE／蘇揆「王牌小編」輕生！代表作起底　陳時中被嗆「棄保
楊冪、許凱新劇剛宣傳　突遭撤檔不播了
政院「王牌小編」墜台北橋溺斃　同地點2天前才救回失意男
快訊／被判關7年　連千毅：將捐出500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

大巨蛋明年6月試營運？　黃珊珊：內政部不卡1年半「現在就可營運」

新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

陳時中赴內湖拜票太吵挨罵　黃珊珊：我會盡量做到不擾民

韓國瑜復出助選反助「衝高票數」？　陳其邁：非常歡迎他

藍營批違反7+7防疫大雙標！　鄭運鵬：都有做到防疫要求

若發生棄保成「最大贏家」　黃珊珊喊高興：多數市民理智做判斷

海巡署派艦戒護國人「與日對峙10小時」　溫玉霞：比外交部有guts

林佳龍反擊侯辦批開政策芭樂票　轟「升格沒升級」：市民福利未加倍

自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

大巨蛋明年6月試營運？　黃珊珊：內政部不卡1年半「現在就可營運」

新北捷運工程局狂發稿批林佳龍政策　林競辦批：嚴重違反行政中立

陳時中赴內湖拜票太吵挨罵　黃珊珊：我會盡量做到不擾民

韓國瑜復出助選反助「衝高票數」？　陳其邁：非常歡迎他

藍營批違反7+7防疫大雙標！　鄭運鵬：都有做到防疫要求

若發生棄保成「最大贏家」　黃珊珊喊高興：多數市民理智做判斷

海巡署派艦戒護國人「與日對峙10小時」　溫玉霞：比外交部有guts

林佳龍反擊侯辦批開政策芭樂票　轟「升格沒升級」：市民福利未加倍

自衛反擊第一擊後就開戰？　邱國正：對！就接招了

孔曉振美國辦完婚禮「幸福感言曝光」　公司：邁開人生珍貴第一步

PC需求吹寒風！　英特爾最快10月底宣布大砍數千人

港務公司「十年一日是好日」臉書社群串聯活動　邀您一起過好日、拿好禮

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

胡瓜乾女兒婚禮現場「驚見李靚蕾」！　婚變王力宏10個月首度露面了

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網協尋

一路搞破壞！彰化暴走男肉身擋車　亮雙刀砍車影像曝

政治熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

快訊／兵役延長「4個月要補當兵？」　邱國正未否認：不用擔憂

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

國慶收視蔡英文演說居冠　日本「橘色惡魔」網路封王橫掃百萬觀看

蔡英文宣示打假訊息　柯文哲一句話酸爆

行政院員工陳屍五股越堤道　行政院：全力協助家屬處理後事

韓國瑜昔成禁忌今又刮旋風　媒體人曝一關鍵

蘇貞昌也「撩妹」？　幕後功臣是他們

蘇致榮掃街拜票：不讓韓粉再霸凌高雄

「最美里長候選人」再＋1　網嗨：撞臉南韓女星

2024總統大選有機會？　媒體人：侯友宜將靠「這4個字」成功翻轉

更多熱門

相關新聞

蔡培慧：許淑華碩論內容相同逾20%仍屬抄襲

蔡培慧：許淑華碩論內容相同逾20%仍屬抄襲

國民黨南投縣長參選人許淑華遭爆碩士論文涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，逢甲大學審定委員會11日公布調查結果，認定許淑華確實有不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，要求許淑華應在本學期內完成論文修正，並送交學校備查。不過，指控抄襲的民進黨對手蔡培慧堅稱，依台大或正常的「20%」標準，論文仍屬抄襲。

遭點名4度缺席立院質詢！鄭運鵬致歉

遭點名4度缺席立院質詢！鄭運鵬致歉

許淑華副主委喊冤：問車牌就變壞人？

許淑華副主委喊冤：問車牌就變壞人？

鄭運鵬四度缺席立院質詢　張善政批沒做事

鄭運鵬四度缺席立院質詢　張善政批沒做事

跨黨女立委籲：正視月經貧窮　推動「校校有衛生棉」政策

跨黨女立委籲：正視月經貧窮　推動「校校有衛生棉」政策

關鍵字：

鄭運鵬自主健康管理民進黨防疫

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面