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為保和卡蜜拉愛巢！查爾斯三世簽下合約　每年要付2500萬給威廉

▲▼海格羅夫莊園（Highgrove）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海格羅夫莊園是查爾斯三世最喜歡的別墅，同時也是他與卡蜜拉的愛巢。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英王查爾斯三世日前授予長子威廉「康瓦爾公爵」頭銜，而他原本擁有的康瓦爾公國也一併被傳給了威廉。然而，康瓦爾公國境內的海格羅夫莊園卻又是查爾斯三世所有，因此查爾斯三世決定簽署租約，每年為這座他最愛、同時也是和卡蜜拉愛巢的別墅支付70萬英鎊的租金。

綜合英媒報導，查爾斯三世登基後，威廉王儲就獲封為「威爾斯親王」（Prince of Wales）及「康瓦爾公爵」（Duke of Cornwall），而他同時也將繼承康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）約13萬英畝的領地，相當於一夕獲得約相當於2個台北市的土地，榮升大地主。

不過，查爾斯三世早在上世紀80年代便購入了位於康瓦爾公國格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格羅夫莊園（Highgrove）。知情人士透露，查爾斯在繼位後簽訂長期租約，承諾將為海格羅夫莊園與其周邊土地，每年向威廉支付70萬英鎊（約新台幣2500萬元）的租金。

擁有9室6衛的海格羅夫莊園是查爾斯最愛的別墅之一。它距離王后卡蜜拉位於威爾特郡（Wiltshire）的雷米爾莊園（Ray Mill House）很近，有傳查爾斯過去就常常和卡蜜拉在這裡約會，甚至還將卡蜜拉視為海格羅夫真正的女主人。

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