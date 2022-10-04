強烈對比！女王駕崩威廉秒獲「祕密遺產」　哈利梅根沒份淒涼搬家

▲威廉在女王駕崩後繼承了大片土地，但哈利卻只能忙著搬家。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英女王9月8日駕崩後，新王查爾斯三世登基，其長子威廉也獲封成為新一任「康瓦爾公爵」（Duke of Cornwall），並繼承價值高達10億英鎊（約新台幣360億元）的13萬英畝領地，相當於一夕獲得約2個台北市的土地。更引人注目的是，威廉在繼承頭銜與領地的同時，也獲得了一筆「祕密遺產」，與最近忙著搬家的弟弟哈利形成強烈對比。

綜合英媒報導，威廉王儲繼承的龐大領地中，位於威爾斯米德飛（Myddfai）郊區的古老莊園「Llwynywermod」最受人矚目，因為這座度假莊園共佔地192英畝，有3棟別墅、1座穀倉以及1間主要住宅，環境幽靜隱秘，住起來非常舒服。

這座莊園過去是由查爾斯三世所擁有。據悉，查爾斯過去花了40年，才終於找到這座夢寐以求的度假勝地，而且他自15年前買下Llwynywermod莊園後，就一直將它當成自己與妻子卡蜜拉的秘密基地，因此這座莊園如今要傳承給威廉，讓英媒相當驚訝。

在威廉成為大地主的同時，已脫離王室的哈利卻在忙著搬家。原來，哈利夫婦在家庭成員增加之後，開始嫌棄目前的房產太小，而且這座房子在5月曾二度被闖入，安全與私密性都讓人擔憂，因此他們決定在加州一處海岸私人豪宅社區尋找更隱蔽、私密性更高的新住處，而當地房價可能超過2250萬美元（約新台幣7億元）。

為保和卡蜜拉愛巢！查爾斯三世簽下合約 每年要付2500萬給威廉