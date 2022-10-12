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馬斯克提終結俄烏戰爭計畫前　傳曾與普丁直接通話

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）表示，美國億萬富豪馬斯克3日在推特提出終結俄烏戰爭的和平計畫前，曾與俄羅斯總統普丁直接通話。

布雷默在寄給歐亞集團訂戶的電子郵件中表示，馬斯克（Elon Musk）告訴他，只要克里米亞仍歸屬俄羅斯、烏克蘭接受永久中立的形式並承認俄國兼併頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson） 和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州佔領區，普丁（Vladimir Putin）「準備談判」。

根據布雷默，馬斯克表示，普丁告訴他，這些目標「無論如何」都將達成，包括如果烏克蘭入侵俄羅斯2014年吞併的克里米亞，俄國可能動用核武。布雷默在電郵表示，馬斯克告訴他：「必須竭盡所能避免那樣的結果。」

馬斯克（Elon Musk）3日在推特（Twitter）提出終結俄烏戰爭計畫，內容包括一、在俄羅斯占領的烏克蘭地區再度舉行兼併公投，由聯合國監督；二、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；三、確保向克里米亞供水；四、給予烏克蘭中立地位。

馬斯克3月曾在推特（Twitter）向普丁下戰帖，看看普丁是否有勇氣與他單挑，而不是透過他國家的軍隊，賭注是烏克蘭的命運，並表示他去年曾與普丁視訊通話。不過他未提及最近曾與普丁通話。

今年2月，烏克蘭境內網路在俄羅斯入侵後斷線，烏克蘭政府官員在推特發文求救，當時馬斯克回覆，SpaceX的星鏈（Starlink）衛星寬頻服務可在烏克蘭使用，且SpaceX將運送更多終端設備到烏克蘭，馬斯克在烏克蘭因此大受歡迎。

不過布雷默在電郵表示，馬斯克說，他已拒絕烏克蘭在克里米亞啟動星鏈的要求。

根據英國金融時報報導，烏軍在烏克蘭東部和東北部向俄軍占領區持續反攻時傳出通訊連線問題。馬斯克則抨擊金融時報報導，聲稱在戰場所發生的事情是「機密」。

 

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