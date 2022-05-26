拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

▲美國總統拜登與日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）日前出席美日元首峰會的會後聯合記者會指出，如果北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣；不過，也馬上有所謂「口誤」的討論。對此，國防安全研究院表示，保衛家園不是說法的問題，也不用問別人，台灣安全必須做法明確，而最明確的戰略就是自我防衛能力。

拜登於23日在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。

隨後，美國白宮也重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

拜登的相關談話一出，馬上成為國際重大新聞，但同時之間，媒體也紛紛討論拜登上任以來，幾次在台海議題上「口誤」，或者是美國戰略模糊又明確，還是明確又模糊等。

對此，國安安全研究院近日表示，保衛家園不是說法的問題，也不用問別人，台灣安全必須做法明確，台灣最明確的戰略就是自我防衛能力，對抗強敵最不模糊的案例，就是烏克蘭自我保衛的決心。

對此，國防院助理研究員、前海軍艦長江炘杓就分析烏克蘭以陸制海戰力，「俄羅斯莫斯科號巡洋艦被擊沉，使得烏克蘭自主研製的海王星攻船飛彈成為繼1982年福克蘭海戰，阿根廷空軍以飛魚飛彈重創英國雪菲爾號驅逐艦以來，又一次經歷實戰驗證的攻船利器。

江炘杓指出，烏克蘭在美國情報的協助下，攻擊俄羅斯大型軍艦取得巨大成效，既削減俄軍的士氣，壓縮俄軍海上封鎖的範圍，也瓦解俄軍從烏克蘭南部登陸奪佔奧德薩企圖，有效發揮「以陸制海」作用。

江炘杓認為，烏克蘭相對於俄羅斯，屬弱勢一方，戰爭以來烏軍採取守勢防禦，其「以陸制海」戰術運用相當成功，對台具有三點意義，包括：烏軍在美軍情報支援下，有效掌握俄軍部隊動態和艦艇位置，透過飛彈攻擊，經常能夠有效摧毀目標。

另外，「美軍精確情報＋烏軍精準打擊＝俄軍目標有效摧毀」的聯合作戰模式，在俄烏戰爭中得到充分驗證，此模式可能亦適用於其他守勢防禦的國家。