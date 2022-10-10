澎湖重光媽祖神像將揭幕　整地赫見清朝「定國將軍」夫妻塚

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府舉債5.5億興建而頗受爭議的重光媽祖神像，預定在20日揭幕，日前趕工整地，卻意外使一塊距今140年，也是目前為止所發現，澎湖古職（清代武職）最高官階（官居二品）的夫妻合葬墓塚的墓碑出土。由於媽祖園區歷經多次動工，古石碑卻巧合在揭幕前夕出土，讓外界有不少聯想。

▲澎湖媽祖園區整地，使近140年歷史的澎湖古職最高武官墓碑出土 。（圖／許玉河提供）

7日早上，怪手司機歐青岳在進行媽祖文化園區（原草蓆尾）工程整地時，就在整理卡車從園區東方載來西邊低窪處傾倒的土方時，意外發現一塊石碑淹沒在沙土之中，於是停下來查看，赫然發現為清朝古碑，字樣還清晰可辨，認為是珍貴古文物，因此通知對文史工作頗有研究的隘門國小教師許玉河前來鑑識，隨後通知澎湖縣政府文化局前往處理。

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▲施工發現墓碑的怪手司機歐青岳 。（圖／許玉河提供）

許玉河指出，這塊墓碑尺寸長103cm（添丁），寬46cm（進財），中書「清開澎誥封定國將軍劉公文珍、二品夫人劉門陳氏」，上款「光緒歲次甲申年仲秋吉旦」，應為光緒10年（西元1884年），因此推估近140年歷史；而從墓碑上方兩側的凹槽顯示，上有墓耳等結構，可想像墓園應有相當的規模，可惜已不復見。至於銀同，為同安之別稱，此墓碑以劉文珍為開澎祖，在光緒10年已有曾孫輩，推測劉文珍在澎湖發展的時間可能逾40年之久。

許玉河表示，劉文珍過世後，1886年澎湖協改設為澎湖鎮，因此劉文珍曾是澎湖最高武官官階的代表人物之一。而從蔡光庭老師的研究並無發現有劉文珍之後裔在澎湖發展，推測可能在1895年乙未之役後，舉族遷徙台灣或返回原籍同安。

▲出土墓碑字跡清晰可見。（圖／許玉河提供）

只是，有關劉文珍任職水師副將的事蹟，僅有《澎湖廳志》劉文珍於同治3年二月護理水師副將，和臺灣大學臺灣歷史數位圖書館資料庫留存隔年12月臺灣鎮總兵曾元福跪奏，澎湖一廳，孤懸海島，相距水洋五更，若親自前往，萬一郡城有事，鞭長莫及，乃委署澎湖協副將劉文珍，代閱該轄左、右營官兵技藝這兩樣記載而已。

爾後，劉文珍的事蹟不詳。因此，定國將軍劉文珍及其後代子孫子孫事蹟，有待進一步的研究。