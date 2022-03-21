iPhone SE3拆解影片出爐！　電池容量升級有感

▲iPhone SE3。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone SE正式開賣，由於低價位配上最快速的A15處理器，預購時就十分受到歡迎，國外拆解頻道《PBKreviews》也公布iPhone SE 最新的拆解影片，從影片中可以發現電池配置容量也比上代也有所提升。

從拆解影片中可以看出，雖然iPhone SE3與前代外觀相似，但內部結構、走線位置等仍有些許不同。而蘋果官方表示，iPhone SE3較前代可播放影片的時間多了2小時，拆解後可以看到，電池容量為2,018mAh，相較於前代的1821 mAh，有顯著提升。

▲iPhone SE3拆解。（圖／取自PBKreviews）

蘋果官方也指出，A15 仿生晶片搭載強大的 6 核心 CPU，是智慧型手機裡最快的 CPU，包括兩個高效能核心和四個高效率核心，讓 iPhone SE 比 iPhone 8 快了 1.8 倍，與其他同系列更舊款機型相比則是快上更多。16 核心的神經網路引擎每秒可處理 15.8 兆次操作，讓第三方 App 執行機器學習運算時更加快速。

雖然iPhone SE3的電池容量，相較於iPhone 12 mini的2227mAh來說還是較小，但搭載A15處理器，可以讓iPhone SE 電池效能帶來更好的續航力。