揭華視多名高層來自三立　國民黨團批「近親繁殖」：不改善董座下台

▲國民黨立法院黨團11日召開「不只綠化 華視三立化?」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（11日）指胡元輝在8月1日擔任華視董事長後，引進大量三立班底進駐華視，把華視變成「小三立」、「三立二台」，質疑華視新聞台從總經理、新聞台台長、採訪部經理到新媒體部副理，全都來自三立電視台，讓屬於公廣集團的華視儼然成了三立二台，近期製播的新聞、政論節目內容，為特訂政黨擦脂抹粉、批鬥在野黨，早已失去公共電視該有的獨立、公正、客觀性。

黨團總召曾銘宗指出，華視屬於公廣集團，根據《公共電視法》第一條：「為健全公共電視之發展，建立為公眾服務之大眾傳播制度，彌補商業電視之不足……。」第11條也規定：「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉。」第36條第7點還規定：「節目之製播，應遵守下列規定第七點、不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」

曾銘宗說，《公共電視法》已有相關明文規定，但胡元輝接任華視董事長之後，已經將華視三立化，在《公共電視法》第25條規定：「總經理及副總經理不得為現任公職人員或政黨職員。」雖然新聘的華視高層不是政黨或公職人員，但來自政黨傾向相當明顯的三立電視台，國民黨團奉勸胡元輝，有關華視製播相關節目和新聞，國民黨團會強力監督，希望華視不要三立化，為執政黨擦脂抹粉、辯護，失去公共電視該有的職責，若三立化的情形持續不改善，以及一再進用三立電視台人員，不排除要求胡元輝下台負責。

書記長李德維進一步表示，國民黨團期待公廣集團所屬的華視，要能夠真正地成為全民的電視台，而不是三立的「分台」。根據華視高層人員現況，總經理藍宜楨是三立前資深副總、新聞台台長陳雅琳是三立前新聞部總編輯、新聞部採訪部經理蔡菀瑩是三立前新聞總監、新媒體部副總熊鴻斌是三立前新媒體新媒影音中心副總監、最後，公視副總經理謝玒玲是三立前副總經理。

李德維指出，國民黨團不希望屬於公廣集團的華視，變成三立電視台的「近親繁殖」，難道新聞界都沒有其他人才了嗎？三立新聞台已經在54頻道，全面進駐52台的華視，難道是三立新聞台的分台、分支機構？這對媒體發展難道是好的嗎？而三立新聞台是海派底下重要的媒體資源，一旦進到公廣集團、華視之後，就必須拋開過去的政黨色彩，不是嗎？

李德維也說，在媒體界就傳出，胡元輝一手主導總經理人選；此外，華視新聞部採訪部蔡菀瑩經理，坐穩經理位置之後，立刻從三立找來莊惠琪擔任華視8點新聞主播。另外，抹黑前高雄市長韓國瑜的岳父，以及三立主播拒播假新聞遭到主管狂幹譙，當時三立電視台新聞總監都是蔡菀瑩。國民黨團提醒蔡菀瑩，妳在私人媒體服務時，已經違反媒體人應有的道德和自主空間，現在進入華視之後，盼能留給華視一個乾淨的空間。

立委林奕華則說，現在在媒體圈只要一提到華視，都稱之為「三立二台」、「小三立」，從華視總經理到新聞部採訪部經理、新媒體部副理，甚至連公視副總經理都來自三立電台，華視三立化的問題相當嚴重，難道媒體圈都沒有人才？

林奕華強調，公廣集團屬於公共、獨立的媒體空間，近期卻看到逐步有特定政黨傾向，人事三立化，卻看不到董事長以降的華視高層，可曾與華視員工進行座談，聽聽基層華視員工的心聲？請還給公共媒體乾淨、獨立的經營環境。