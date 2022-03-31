ComScore指標全面第一！《ETtoday新聞雲》2月瀏覽破4億次　遙遙領先各媒體

▲《ETtoday新聞雲》去年底剛歡慶10歲生日。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃君瀚／台北報導

根據市場研究公司ComScore今（2022）年2月份台灣新聞網站數據統計，《ETtoday新聞雲》在不重複使用總人數為1621.8萬，高居全台第一；單月更以超過4億次瀏覽量遙遙領先其他競爭媒體，另外總訪問次數、平均停留時間等多項指標也全面拿下第一名。

ComScore報告指出，《ETtoday新聞雲》2月份不重複使用總人數 (Total Unique Visitors/Viewers) 達1621.8萬人，總瀏覽量（Total Views）超過4億次，總訪問次數（Total Visits）2.74億人次，各項指標均為台灣新聞網站第一名。

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統計資料中，排名第二的聯合新聞網2月份不重複使用總人數1605.5萬人，總瀏覽量1.84億次，總訪問次數1.01億人次；排名第三的自由時報電子報，不重複使用總人數為1512.4萬人，總瀏覽1.38億次，總訪問次數8399.5萬人次。

《ETtoday新聞雲》總經理陳安祥指出，ETtoday之所以能取得這樣優異的成績，主要是在專業度與信任度，都獲得網友的認可，而且是指名的「第一品牌」。他以3月22日凌晨的強震為例，在1點41分全台地動天搖之後，根據Google Analytics顯示數字，「網站瞬間在線人數超過33萬人，其中有8萬人使用App掌握地震最新進度。」

陳安祥表示，地震當下新聞編採團隊立即啟動，外勤記者與地方記者第一時間回報最新災情、發稿，《ETtoday新聞雲》App與臉書粉絲團內勤小編亦即時推播最新資訊，超過30位新聞工作者堅守崗位徹夜未眠。截至22日上午7時，短短5個多小時，《ETtoday新聞雲》就發出27則與地震有關的新聞稿。

他表示，英國牛津大學「路透社研究所」連續4年認證，《ETtoday新聞雲》為台灣網路新聞媒體使用率第一名，信任度也是網路媒體界第一。《ETtoday新聞雲》不分晝夜24小時提供最新、最快、最正確的新聞資訊，在面對重大事件時是最受台灣讀者信賴的第一品牌。

▼《ETtoday新聞雲》團隊不分晴雨晝夜，365天、24小時提供最即時新聞報導，再晚依然站在第一線。（圖／記者徐文彬攝）