愛爾蘭加油站大爆炸！7死30傷「仍有多人被埋」　周圍建築塌成廢墟

▲愛爾蘭油站爆炸，造成至少7人死亡、多人受傷，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

愛爾蘭北部多尼戈爾郡（Donegal）一家加油站在當地7日下午3點發生爆炸，造成7人死亡、30人重傷。當局證實，現場仍有人受困廢墟中，警方已緊急展開救援行動，連夜尋找倖存者，還被埋在瓦礫下的人數未明，而且當局也不清楚爆炸發生的原因。

綜合英媒報導，這起恐怖意外發生在距離萊特肯尼鎮（Lutterkenny）約25公里處的克里斯羅村（Creeslough）。愛爾蘭議員達赫蒂（Pearse Doherty）表示，爆炸發生當下正值下午3點，當時正是附近路段「最繁忙的時候」，行人和車輛來來往往的，「爆炸發出的巨大聲響傳到了幾英里外，並造成毀滅性後果」。

從現場畫面可見，這座蘋果綠加油站（Applegreen）被炸成斷壁殘垣，就連位在加油站附近的公寓和商店也被波及，除了屋頂部分坍塌外，碎片也七零八落地散落一地。由於目前仍有不少民眾被埋在瓦礫之下，因此當局只能盡最大努力開挖，希望能將被活埋的人儘速救出。

愛爾蘭海岸警衛隊表示，當局接獲投報後就立刻派出直升機協助緊急救援，並請求北愛的專業救援隊趕赴現場支援。警方證實這起意外已造成7人死亡，多人受傷，但具體人數尚不明確。有媒體聲稱，目前傷患人數已攀升至30人，而這些傷者已被送到24公里外的醫院接受治療。