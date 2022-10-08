　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛爾蘭加油站大爆炸！7死30傷「仍有多人被埋」　周圍建築塌成廢墟

▲▼愛爾蘭油站爆炸，造成至少7人死亡。（圖／翻攝自推特）

▲愛爾蘭油站爆炸，造成至少7人死亡、多人受傷，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

愛爾蘭北部多尼戈爾郡（Donegal）一家加油站在當地7日下午3點發生爆炸，造成7人死亡、30人重傷。當局證實，現場仍有人受困廢墟中，警方已緊急展開救援行動，連夜尋找倖存者，還被埋在瓦礫下的人數未明，而且當局也不清楚爆炸發生的原因。

綜合英媒報導，這起恐怖意外發生在距離萊特肯尼鎮（Lutterkenny）約25公里處的克里斯羅村（Creeslough）。愛爾蘭議員達赫蒂（Pearse Doherty）表示，爆炸發生當下正值下午3點，當時正是附近路段「最繁忙的時候」，行人和車輛來來往往的，「爆炸發出的巨大聲響傳到了幾英里外，並造成毀滅性後果」。

▲▼愛爾蘭油站爆炸，造成至少7人死亡。（圖／翻攝自推特）

從現場畫面可見，這座蘋果綠加油站（Applegreen）被炸成斷壁殘垣，就連位在加油站附近的公寓和商店也被波及，除了屋頂部分坍塌外，碎片也七零八落地散落一地。由於目前仍有不少民眾被埋在瓦礫之下，因此當局只能盡最大努力開挖，希望能將被活埋的人儘速救出。

愛爾蘭海岸警衛隊表示，當局接獲投報後就立刻派出直升機協助緊急救援，並請求北愛的專業救援隊趕赴現場支援。警方證實這起意外已造成7人死亡，多人受傷，但具體人數尚不明確。有媒體聲稱，目前傷患人數已攀升至30人，而這些傷者已被送到24公里外的醫院接受治療。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
《原子少年》小孩捲風波首現身「台上落淚」！　成員集體鞠躬
快訊／馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸外交部回應了
克里米亞大橋遭炸！　居民恐慌「大排長龍」畫面曝
冬天有「更危險變種病毒」！　佛奇警告：說大流行結束太早
快訊／蘇花公路落石砸車「車頂破大洞」　4人送醫
一句話毀三觀！　綠營立委認了：陳時中「馬英九上身」
克里米亞大橋爆炸！　烏克蘭暗示：非法東西必須摧毀
愛爾蘭加油站大爆炸！　7死30傷「仍有多人被埋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

克里米亞大橋被炸斷　普丁下令調查！俄官員控烏克蘭血腥破壞

克里米亞大橋遭炸！居民「怕燃料短缺」急衝加油站　大排長龍畫面曝

冬天將有「更危險的變種病毒」！佛奇警告：說大流行結束還太早

克里米亞大橋陷火海！　烏克蘭暗示：非法東西必須摧毀

結婚才8天！中年悍婦酒後吵離婚「勒頸撞牆」虐死丈夫　二審判10年

愛爾蘭加油站大爆炸！7死30傷「仍有多人被埋」　周圍建築塌成廢墟

車上吃漢堡差點沒命！美國少年被誤認嫌犯　警朝他瘋狂開槍影片曝

美台推藍色經濟計畫　助太平洋島國女性經濟賦權

俄羅斯已經在替「使用核武」做準備！　澤倫斯基：用了就沒回頭路

克里米亞大橋驚傳爆炸　「橋體燒斷」坍塌入海！大火畫面瘋傳

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

王彩樺.高捷都想收小樂「當女婿」　祝福黃姵嘉戀愛大歪樓..現場狂禱告XD

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

女友「花半天挑出三色豆」 欠揍男友全倒回：別挑食

克里米亞大橋被炸斷　普丁下令調查！俄官員控烏克蘭血腥破壞

克里米亞大橋遭炸！居民「怕燃料短缺」急衝加油站　大排長龍畫面曝

冬天將有「更危險的變種病毒」！佛奇警告：說大流行結束還太早

克里米亞大橋陷火海！　烏克蘭暗示：非法東西必須摧毀

結婚才8天！中年悍婦酒後吵離婚「勒頸撞牆」虐死丈夫　二審判10年

愛爾蘭加油站大爆炸！7死30傷「仍有多人被埋」　周圍建築塌成廢墟

車上吃漢堡差點沒命！美國少年被誤認嫌犯　警朝他瘋狂開槍影片曝

美台推藍色經濟計畫　助太平洋島國女性經濟賦權

俄羅斯已經在替「使用核武」做準備！　澤倫斯基：用了就沒回頭路

克里米亞大橋驚傳爆炸　「橋體燒斷」坍塌入海！大火畫面瘋傳

「大小朋友聽故事　造好親子好時光」　連3周親子故事營登場

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

打造寵物友善城市！基隆市長候選人蔡適應舉辦毛小孩美容講座

克里米亞大橋被炸斷　普丁下令調查！俄官員控烏克蘭血腥破壞

BMW「下一代8系列」將有電動版　2車型傳可能停產

打造幸福基金帶起整體產業　謝國樑提「基隆科學園區」首部曲

莫德納次世代疫苗來了！彰化縣開放預約　符合「1資格」即可施打

「橘色惡魔」登101觀景台　見證日台關心彼此的重要管道

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸：台灣問題是中國內政！

拉少年進暗巷摸腹肌抓鳥！　強行扯衣拍照...噁男硬掰「學修圖」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

女歌手突擊前任婚禮獻唱　報復渣男小三

克里米亞大橋大火　震撼畫面曝

大難前兆？漁民捕獲地震魚　民眾憂地牛翻身

美兵推保護晶片　協助撤離台積電工程師

車上吃漢堡險沒命！美國少年莫名遭警開槍

紐約進入緊急狀態　無力再接納移民潮

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

拜登剛警告　「核足球」就現身

壯男半夜常驚醒！醫誤診焦慮症...拖1年查出是癌

童4歲被偷走「環遊世界」53年後回家

「基輔之鬼」真身曝！被俄打死3個月才找到

台灣人「偷運油給北韓」手法曝光

更多熱門

相關新聞

電視看一半爆炸！16歲弟慘死

電視看一半爆炸！16歲弟慘死

印度北方邦發生一起恐怖意外，一名16歲少年在家看電視時，電視竟突然發生爆炸，他全身多處被電視機碎片刺中，送醫搶救不治。爆炸威力還導致牆壁倒塌，以及另外3人受傷。

桃園男洗車場改裝愛車　下秒爆炸火柱狂竄

桃園男洗車場改裝愛車　下秒爆炸火柱狂竄

好市多加油站女廁超豪華　浮誇內裝曝光

好市多加油站女廁超豪華　浮誇內裝曝光

租房竟遇冷氣壓縮機爆炸！他檢查見1事崩潰

租房竟遇冷氣壓縮機爆炸！他檢查見1事崩潰

打工度假　網友最想去哪裡？

打工度假　網友最想去哪裡？

關鍵字：

愛爾蘭加油站爆炸

讀者迴響

熱門新聞

快刪！35款詐財APP入侵　至少200萬人受害　

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

Gogoro「吃到飽宣布退場」！全場驚：油車要流行了

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

明日花綺羅脫了　為黃明志穿蕾絲內褲

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

快訊／《原子少年》小孩親提6點聲明

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

台灣男人好用嗎？佳娜「冒冷汗」老實回答

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面