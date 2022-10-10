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公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了

記者柯沛辰／綜合報導

遼寧省營口一對公務員夫妻趁十一連假開車出遊，卻在加油站因索討紙巾贈品不成，羞辱加油站女員工是「撿破爛」，還炫出自己手上人民幣40萬元（約新台幣178萬元）的手錶，嗆對方「都能買你命」，逼站方當場將女員工撤職，否則不離開。影片曝光後，在網路上瘋傳，引發眾怒。

綜合陸媒報導，這對公務員夫妻1日傍晚到一間加油站加油，因不滿贈品沒給紙巾，與王姓女加油員爭執。起初加油員試圖解釋「老闆規定只能給這些...」怎料夫妻倆態度囂張，丈夫還嗆聲「我老婆在家坐著都有5000元工資（約新台幣2萬2千元）！」

▲▼公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了。（圖／翻攝自微博）

▲婦人囂張嗆聲「我手錶40萬」、「都能買妳的命」。（圖／翻攝自微博）

妻子則羞辱女加油員穿著寒酸「穿的都什麼玩意兒，跟乞丐一樣」、「你一個撿破爛的」，隨後秀出手上的名錶嗆聲「你渾身上下都不值我一塊錶的錢，我的媽呀，我的錶是40萬，都能買你的命！」

其他員工看不下去，拿出手機錄影，但婦人仍不善罷甘休，竟亮出公務員身分威脅，「我要住院！你給我拿醫藥費！」、「報警！今天不報，我是你媽養的！」、「你不下崗我就不走了！」、「就算今天公安局長來也不好使！」

▲▼公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了。（圖／翻攝自微博）

▲婦人在加油站內大鬧，逼站方立即辭退女員工。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，引起公憤，很快引起官方注意。案經調查，遼寧營口蓋州市網信辦8日通報，男子是蓋州市某事業單位（公家單位）科長，妻子則為蓋州市某事業單位退休人員，2人皆為黨員，但言行失當，已被公安機關罰款500元，並遭市紀委監委嚴重警告處分，建議單位免去其科長職務。

許多網友紛紛留言，「好大的官威啊」、「這是常態，不是個案」、「有點權力把自己當神仙了」、「他倆禁得住深入調查嗎」、「人家一塊錶都40多萬，罰人家500，太不尊重人了」、「這麼有錢還因為贈品吵架...」、「東北每一個公務員都是這種心態，只是大部分人不說出來而已。階級已經固化」、「在遼寧這些都是常態化了，只是沒人發出來舉報罷了」引發熱議。

▼公務員夫妻被罰款500元，並嚴重警告。（圖／翻攝自微博）

▲▼公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了。（圖／翻攝自微博）

▼影片曝光，在微博引發熱議，點圖可放大。（圖／翻攝自微博）

▲▼公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了。（圖／翻攝自微博）

▲▼公務員夫妻嗆加油員乞丐「我手錶40萬能買妳的命」　影片瘋傳慘了。（圖／翻攝自微博）

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