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加油刻意找「中油直營店」！過來人揭關鍵考量：不只油品有差

▲「中油的油比較純」是台灣流傳已久的傳聞。（圖／ETtoday資料照）

▲「中油的油比較純」是台灣流傳已久的傳聞。（圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

在台灣有相當多連鎖加油站，雖然都是提供98、95、92等油品，但總有都市傳說會有特定哪家的品質會比較好，其中又以中油最受到大家推廣，甚至還有直營店與加盟店的差別。對此，就有網友提問，「會刻意挑中油直營店加油嗎？」釣出不少其他網友回應。

一名網友在PTT發文表示，許多長輩和朋友都會建議盡量讓車子在中油的直營店加油，甚至有賣二手車的車主會標榜車輛過去都只加中油直營店的油，以提高售價，讓他相當好奇「中油直營的油真的比較純不傷車，還是只是迷思而已？」。

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加油站,加油。（圖／記者何雨忠攝）

看到貼文後，網友紛紛留言，「我有親戚確實會這樣，他的說法是有的加油站很黑心，用的油都有疑慮」、「以前不太會，後來熄火幾次後都只去直營」、「會，加加盟店的油容易熄火」、「會，以前沒買新車時不會」、「會，真的有差」、「會，加盟的外觀看起來通常很兩光」。

另外，又網友也指出，直營店「付款方式較多元」也是一大考量，「有的民營不能用Line pay啊」、「加盟的都沒電子支付」、「加盟沒有電子支付+1」、「要用悠遊卡只能去直營」、「會，直營才能悠遊付款」、「加盟很多不能行動支付啊」、「會刻意找直營，除了油品外還有電子支付」。

不過有網友認為，「現在沒差，中油會去抽查加盟，不合格的會中油罰，甚至取消加盟，每個月都會派人來抽驗油品，還有量油，中油加盟店除了有些不洗油槽比較髒以外，沒有聽說過會混假油了」、「迷思吧」、「我同梯加油站管理師，加盟的油一定合格，但是油槽都沒有直營乾淨，整個站體也比較破舊」。

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