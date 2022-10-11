「男員警坐超商休息」他偷拍嗆：領納稅人的錢！8+9下場臉腫了

▲員警坐在超商休息區，被民眾偷拍公審，下場臉腫了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

人民保姆的一舉一動容易被放大檢視！一名男網友抱怨，昨（10）日下午經過超商時，發現有員警坐在休息區內，於是他偷拍畫面，接著譙髒話公審「這就是所謂的人民保母領納稅人的錢！」殊不知原PO一番話引發網友反嗆，「千萬不要刪文啊！我想看8+9被嘴到血流成河！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一段6秒小短片，可見超商休息座位區，有一位男員警坐在裡面，他手指頭交叉並靠著桌面上，眼神則望向前方。對此，原PO偷拍發文公審，「X，警察執勤可以在便利商店，這就是所謂的人民保母領納稅人的錢！」

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該影片曝光後，網友卻風向一面倒開轟，「比廢文還要沒用的垃圾文」、「不能坐著休息一下嗎，你上班也有休息時間吧」、「原來是89猴子的貼文不意外」、「你是有繳稅膩？坐著關你X事」、「有規定公務人員不準在全家吃飯嗎？po文的人是否有問題啊」、「如果吃飽太閒，去路上撿保特瓶啦」、「可憐的酸民，因該常常被警察找碴，你工作都不用休息嗎」、「你要不要先刪文」、「警政單位已解釋過，警員在外執勤可以短暫購物休憩」。

也有網友表示，「你知道有超商提款機防詐匯款守望的勤務嗎？巡邏都要顧提款機守望5分鍾再換下一點守望5分鐘嗎？不懂不知道人家怎麼上班，別亂刷存在感，嚴重懷疑你是車手，沒辦法提領詐騙款項而故意爆料，真丟臉」。

▼網友反轟。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



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