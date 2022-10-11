另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

▲當感情漸漸走向平淡，不妨利用愛情小秘訣重燃彼此的愛情火花。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

情侶相處久了，關係漸漸趨於平淡，感情難免從一開始的甜蜜熱戀到經歷冷淡期，想要找回當初對彼此的悸動，拯救枯燥的戀情，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「愛情保鮮秘訣」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的4大愛情保鮮方法，適時做出不一樣的改變，重新激起愛情火花。

根據《Social Lab社群實驗室》從網路聲量調查發現，有不少網友分享自身的感情困擾，指出伴侶相處久了越來越沒有當初的悸動，變得開始容易厭煩，並在討論版上請益如何拯救枯燥的愛情。愛情長跑多年的人提供意見表示，「儀式感、驚喜感」是維持愛情火花不可或缺的因素，「偶爾給對方小驚喜、禮物很重要」、「可以設一個只有兩人知道的小節日，會有被重視的感覺」等，突如其來的小驚喜不僅可以為平凡的日子增添許多趣味，擁有專屬兩人的祕密更可以讓對方有備受重視、寵愛的感覺。

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▲網友熱議4大愛情保鮮方法。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外，「不一樣的親密接觸」也是網友公認「創造驚喜」的好方法之一，就有人以自身經驗為例提到，「有天另一半突然在出門前給我擁抱親親，一整天心情都很好」，不同於日常的親密接觸可以為普通的生活增添情趣。

除了出乎意料的驚喜，偶爾來一場說走就走的旅行也能為樸實無華的生活帶來不同體驗，其中有網友就靠著旅行挽救戀情，表示「去個兩天一夜擺脫日常，感情更升溫」，毫無規劃的旅程可以創造兩人相處的時光，並強調「旅行可以看清一個人」，在旅途中更可以知道對方與自己的步調是否一致、測試彼此的契合程度。

