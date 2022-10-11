　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「調情酒杯」在家就能DIY！帥爸輕鬆切開酒瓶　清脆聲響超療癒

@a_dad_called_brian #wkd #wkdblue #bottlecutting #craft #topdad #recycle ♬ Everyday I Love You Less and Less - Kaiser Chiefs

記者羅翊宬／綜合報導

與另一伴在下著毛毛雨的夜晚小酌怡情時，免不了需要美麗且別緻的酒杯，這樣才能顯得別有一番情調，不過當家裡缺乏空酒杯時該怎麼辦呢？國外就有一名巧手的爸爸，他透過「熱脹冷縮」的簡單原理，讓玻璃酒瓶化身為酒杯，只需要在網路上訂購玻璃切割器，幾乎就能獲得所有款式的酒杯。

綜合外媒報導，社群媒體TikTok的使用者「a_dad_called_brian」（布萊恩）經常上傳他切割各種款式玻璃酒瓶的影片，他在影片中展示如何透過具創造性且簡單的方法，來讓杜松子酒空酒瓶發揮更大的作用，過程中僅需要熱水壺、玻璃切割器、砂紙。

從他上傳的各種影片可以看到，首先他會先確定好想要留下的杯身，拿起筆做記號，接著使用玻璃切割器，在玻璃酒瓶上劃出割線，清脆的聲響就如同童年時拿起剪刀剪色彩繽紛的色紙般有趣，澎湃的內心滿載著期待。

@a_dad_called_brian #bottlecutting #recycle #craft #hack #gin ♬ COSMIC LOVE - KiSMiT

緊接著，布萊恩拿起熱水壺開始沿著酒瓶的玻璃割線上倒出熱水，之後打開冷水的水龍頭，透過「熱脹冷縮」原理直接讓玻璃酒瓶成功分割成兩半。布萊恩將玻璃酒杯倒置在砂紙上，透過砂紙將杯緣磨平，之後再拿起砂紙磨平還未被磨平的部份，一個美麗又別具巧思的酒杯就此誕生。

布萊恩的方法不僅能將空酒瓶「回收、利用」打造成新的酒杯，還可以打成各種置物桶，放進各種刀具、餐具等。

報導指出，其實玻璃切割器在一般的網路購物通路上就能夠購買。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
電費暴走8倍「噴1.6萬」　叫台電來查！他吐血：只能自己吞
凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　與331大地震同區域
酒駕累犯！民進黨台中議員參選人判4月　2年前也被抓過
以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」
規模5.9地震全台有感　4縣市「場址效應」有放大效果
小S淚曝最大遺憾　爸爸過世「說6遍遺言沒人聽懂」
「男警坐超商休息」他偷拍嗆：領納稅人的錢！8+9下場臉腫了
有症狀卻快篩陰？　醫揭2原因搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

俄狂射84枚飛彈砲轟烏克蘭　女街上自拍突然「飛彈飛過頭頂」爆炸

巴西總統「吃人肉」恐怖言論被挖出　影片自爆：我會吃印第安人

親俄駭客團體KillNet煽動攻擊　美國亞特蘭大紐約等機場網站當機

「調情酒杯」在家就能DIY！帥爸輕鬆切開酒瓶　清脆聲響超療癒

怕被烏俄戰火波及！波蘭急籲公民離開白俄：已有多人無故被捕

烏克蘭全境連環爆14死97傷　眼前炸出超大火球！民眾逃命畫面曝光

俄75飛彈狂轟基輔！G7急召會議討論　拜登：美將提供更多防空系統

日本今起開放免簽自由行　NHK：台人赴日「這裡最熱門」詢問度暴增

諾貝爾經濟學獎得主：金融危機不致發生　原因曝光

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

俄狂射84枚飛彈砲轟烏克蘭　女街上自拍突然「飛彈飛過頭頂」爆炸

巴西總統「吃人肉」恐怖言論被挖出　影片自爆：我會吃印第安人

親俄駭客團體KillNet煽動攻擊　美國亞特蘭大紐約等機場網站當機

「調情酒杯」在家就能DIY！帥爸輕鬆切開酒瓶　清脆聲響超療癒

怕被烏俄戰火波及！波蘭急籲公民離開白俄：已有多人無故被捕

烏克蘭全境連環爆14死97傷　眼前炸出超大火球！民眾逃命畫面曝光

俄75飛彈狂轟基輔！G7急召會議討論　拜登：美將提供更多防空系統

日本今起開放免簽自由行　NHK：台人赴日「這裡最熱門」詢問度暴增

諾貝爾經濟學獎得主：金融危機不致發生　原因曝光

吳姍儒「不讓爸相認小孩」！吳宗憲一招開大絕：我會超越她老公

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死　外交部譴責「邪惡」：血腥非人道

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

林口2機車相撞...女騎士重摔爬起牽車跑了！外送員酒駕更慘

HONDA家族「全新休旅」實車首曝光！主打豪華大空間的電動跑旅

支持度贏謝國樑6個百分點　蔡適應認有努力空間：爭取「這群人」支持

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

超辣女巫賣陰莖蠟燭　靠愛情咒年入550萬

「綠惡魔」集團現身紐約地鐵行搶

即／俄飛彈狂轟烏克蘭　普丁：報復克里米亞大橋被炸

烏克蘭遇襲14死97傷　民眾驚見爆炸狂逃

諾貝爾經濟學獎得主：金融危機不致發生

你來我們就打　德媒報導台灣隱形之盾

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」

俄飛彈猛攻　澤倫斯基：烏克蘭不害怕

日本青旅老闆下藥性侵「落單女住客」！藏大量偷拍片

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭各城市 拜登痛斥極為殘暴

北韓一口氣派「150架戰機」挑釁

慈父被GPS導航到斷橋　墜谷慘死

飛彈狂襲基輔　自拍少女失聲慘叫

俄轟烏飛彈射入這國　外交部氣炸召見大使

更多熱門

相關新聞

克里米亞大橋淪火海！澳退將：事情不單純

克里米亞大橋淪火海！澳退將：事情不單純

從俄羅斯本土連接克里米亞半島的跨海大橋於當地時間8日清晨傳出爆炸，社群網站上瘋傳橋上竄出熊熊烈焰與黑色濃煙的畫面。儘管俄方官員聲稱是橋上列車油箱起火導致爆炸，但澳洲一名退將卻詳細分析，認為炸毀一座橋梁絕非易事，需搭配大量的炸藥，推測應該是利用導彈、或透過卡車放置炸藥攻擊。

俄軍首動用「自殺無人機」！至少11人死亡

俄軍首動用「自殺無人機」！至少11人死亡

「老公躺床偷打手槍」震醒她！網一面倒力挺

「老公躺床偷打手槍」震醒她！網一面倒力挺

諾貝爾化學獎將揭曉！曾有2華人學者獲獎

諾貝爾化學獎將揭曉！曾有2華人學者獲獎

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高

關鍵字：

國際焦點玻璃酒杯玻璃切割器DIY

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

即／東部海域03：25地震！全台有感

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面