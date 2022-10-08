俄軍首動用「自殺無人機」！轟炸撞擊公寓基礎設施　至少11人死亡

▲俄軍透過導彈和無人機攻擊烏克蘭札波羅熱的公寓與基礎設施。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍在烏克蘭戰場上節節敗退、彈盡援絕，俄國總統普丁甚至下達動員令徵召30萬兵力。如今，俄軍竟然使用由伊朗所提供的自殺式無人機攻擊烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia），該座城市一棟公寓更糟導彈襲擊，超過11人以上死亡。烏克蘭控訴，俄軍動用無人機與遠程武器攻擊發電廠、輸電線路、自來水廠。

根據《衛報》，俄羅斯首度使用裝有炸藥的「神風自殺式無人機」瞄準札波羅熱，札波羅熱州長斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）表示，俄軍使用伊朗製造的自殺式無人機Shahed-136破壞城內2座基礎設施，其他俄軍導彈襲擊該城，造成至少1人死亡。

隨著俄軍在烏克蘭節節敗退，莫斯科當局開始部署無人機以烏克蘭作為攻擊目標。烏克蘭軍方解釋，因為神風式自殺無人機的造價與導彈相比更加便宜、且構造上並不複雜，已被證實可以有效對地面設施與目標造成一定規模的破壞，無人機Shahed-136能在空中停留數小時，且能盤旋在潛在目標上空，然後飛向敵軍部隊、裝甲、建築物，在撞擊後引發爆炸。

烏克蘭當地官員透露，俄軍5日又部署了6架無人機轟炸距離首都基輔90公里的城市白采爾克瓦（Bila Tserkva）造成當地1人受傷。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，「這是烏克蘭國防力量面臨的新威脅，我們需要使用一切手段反擊」。

針對烏克蘭政府與軍方的指控，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）曾於3日提出反駁，認為烏方的說法毫無根據。不過，烏克蘭軍方又親口證實，烏軍部隊曾於過去24小時內擊落20多架無人機，其中大多數為伊朗製造。

對於俄軍採取戰術、派遣無人機至前線攻擊目標，美國華府非營利智庫戰爭研究所（ISW）採取樂觀態度，認為伊朗無人機不太可能對戰爭進程產生什麼重大影響，「他們使用了很多無人機打擊後方地區的平民目標，可能是希望透過恐怖活動產生非線性效應，不過這種試圖並未取得成功。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》