　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾化學獎將揭曉！翁啟惠獲獎呼聲高　曾有2華人學者獲獎

▲▼李遠哲、錢永健曾是領取諾貝爾化學獎的2名華人學者。（圖／達志影像／美聯社）

▲李遠哲、錢永健曾是領取諾貝爾化學獎的2名華人學者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2022年諾貝爾化學獎將於台灣時間5日下午5時45分揭曉，其中來自台灣的前中研院院長翁啟惠呼聲高。回顧過去從1901年起開始首次頒發生理學或醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎，以及其後於1969年增設的經濟學獎以來，共有13位來自各國的華人領獎，其中化學獎就占了2位，分別是1986年領獎的李遠哲、2008年領獎的錢永健。

曾於1986年獲頒諾貝爾化學獎的李遠哲，在化學基本過程的動態研究上具有卓越貢獻，是第一位出生及成長於台灣的諾貝爾獎得主，獲獎時具有中華民國、美國雙重國籍，後來於1994年放棄美國國籍，返回台灣擔任中研院院長。

李遠哲在科學研究上的最大貢獻是設計出「交叉分子束實驗裝置」（crossed molecular beam apparatus），透過儀器深入了解分子碰撞與化學反應的機理，讓兩道分子束彼此交叉碰撞，科學家藉觀察分子碰撞前後的軌跡與所產生的新化物的驗證，理解化學反應的詳細過程，此為李遠哲能獲頒諾貝爾化學獎得主要原因。

李遠哲曾於1967年在哈佛大學赫許巴哈實驗室建造名為「希望」（Hope）的儀器，為第一個能夠研究鹼金屬以外化學反應的「交叉分子束實驗裝置」，能偵測任何化學反應，透過李遠哲所提供的研究技術，科學家對化學反應的過程能有更深入的理解，許多重大化學問題因此取得突破。

至於美國華裔生物化學家錢永健（Roger Yonchien Tsien），是美國國家科學院、國家醫學院、藝術與科學院的院士，同時也曾擔任中研院院士，1972年他獲得哈佛大學化學及物理學最優等學士學位，1977年獲得英國劍橋大學生理學博士學位，並曾於1977至1981年擔任劍橋大學研究員。

錢永健因為發現和研究綠色螢光蛋白（GFP）而於2008年獲頒諾貝爾化學獎，綠色螢光蛋白可以用來協助追蹤癌細胞、阿茲海默症於腦部的惡化狀況，將細胞內能偵測到生理反應的蛋白質，與可發出螢光的蛋白質相結合。

然而，錢永健卻於2016年8月24日在騎乘自行車越野時不幸去世。

►諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高 搶先預測5大熱門人選

2022年諾貝爾獎頒獎時間（台灣時間）

10/5（三）17：45 化學獎
10/6（四）19：00 文學獎
10/7（五）17：00 和平獎
10/10（一）17：45 經濟學獎

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍　妻打跑槍手
快訊／北市國小外槍響！　建設公司老闆中彈倒地
快訊／桃園23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包
快訊／原子少年成員「硬上未成年女」　首發聲認獸行：接受一切懲
快訊／明星高中學生落軌！　遭火車撞擊身亡
全球經濟快崩潰！　聯合國示警：比2008金融海嘯更慘
快訊／高雄大遠百失火竄濃煙顧客驚逃　今日暫停營業
快訊／香港知名作家李怡在台灣逝世　享壽87歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拔牙拷問？俄軍酷刑室發現「大量假牙」　居民吐：尖叫聲不斷

又來！俄軍棄守赫爾松地區「邊撤邊埋地雷」　民宅也遭殃

「全球經濟快崩潰」比2008年金融海嘯更慘！　聯合國罕見示警

諾貝爾化學獎將揭曉！翁啟惠獲獎呼聲高　曾有2華人學者獲獎

「目睹車輪壓6歲孫頭上」爺爺崩潰阻止　司機詭笑狂輾3次當場殺人

車臣領導人怒了！轟女性反普丁動員是公敵　「逼老公施暴毆妻」

快訊／普丁簽字了！　俄羅斯正式併吞烏克蘭4州

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」　科興、國藥入列

北韓射了還不知道！日本警報系統故障「訊息全傳錯」　政府道歉了

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

拔牙拷問？俄軍酷刑室發現「大量假牙」　居民吐：尖叫聲不斷

又來！俄軍棄守赫爾松地區「邊撤邊埋地雷」　民宅也遭殃

「全球經濟快崩潰」比2008年金融海嘯更慘！　聯合國罕見示警

諾貝爾化學獎將揭曉！翁啟惠獲獎呼聲高　曾有2華人學者獲獎

「目睹車輪壓6歲孫頭上」爺爺崩潰阻止　司機詭笑狂輾3次當場殺人

車臣領導人怒了！轟女性反普丁動員是公敵　「逼老公施暴毆妻」

快訊／普丁簽字了！　俄羅斯正式併吞烏克蘭4州

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」　科興、國藥入列

北韓射了還不知道！日本警報系統故障「訊息全傳錯」　政府道歉了

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

豪門媳挺肚抓姦淚崩！婆婆挺小三威脅正宮「妳生女兒就離婚」

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

富藍戈轉先發後天登板！明年續留觀察重點

大立光9月營收51.03億元、月增15%　衝上22個月來高點

建商獵地量腰斬！　商仲指：中南部地價將鬆動

拔牙拷問？俄軍酷刑室發現「大量假牙」　居民吐：尖叫聲不斷

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

臥室長出「巨型馬蜂窩」嚇壞！屋主回家秒見1m大怪物…畫面超衝擊

分我一口！阿金舉腳拍肩討飯飯 滿臉「無辜+哀怨」...網友：萌暈了

國際熱門新聞

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

南韓射彈回嗆北韓卻掉回基地　居民以為開戰

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

日本新增5款認可疫苗　未見高端

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　她爽到心臟病發

即／普丁簽字了！　俄羅斯正式併吞烏克蘭4州

美軍「雷根號」緊急掉頭！回應北韓射彈

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

警犬擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」畫面曝

聯合國：全球經濟快崩潰　比2008慘

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

俄羅斯恐用核武打基輔　烏克蘭急發「碘片」

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

更多熱門

相關新聞

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高

諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高

2022年諾貝爾化學獎將於台灣時間今（5）日下午5時45分正式揭曉，其中台灣前中研院院長翁啟惠因為在醣科學研究具有重大貢獻，且曾於2014年獲得沃爾夫化學獎，因此被視為我國今年能奪下諾貝爾獎的熱門人選。另外，《引文桂冠獎》則整理出今年最有可能奪得諾貝爾化學獎的4名學者。

諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

烏軍不僅收復利曼！同時奪回赫爾松州2聚落

烏軍不僅收復利曼！同時奪回赫爾松州2聚落

北溪天然氣管線破裂恐釀「全球氣候災難」

北溪天然氣管線破裂恐釀「全球氣候災難」

哈利梅根脫離王室「提5協議」被女王狠拒

哈利梅根脫離王室「提5協議」被女王狠拒

關鍵字：

國際焦點諾貝獎諾貝爾化學獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面