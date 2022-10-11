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馬尾妹爬象山「峰峰相連」超壯觀！本尊是最兇女醫　萬人全看暈

▲正妹網紅醫師「綠肥兒」分享爬山美照，傲人身材引發網友討論。（圖／翻攝自IG／greenfat.r）

▲正妹網紅醫師「綠肥兒」分享爬山美照，傲人身材引發網友討論。（圖／翻攝自IG／greenfat.r，下同）

網搜小組／閔文昱報導

去年本土疫情爆發時，有網友在PTT表特版分享一名正妹女醫師的照片，由於該名女醫師長相甜美，身材卻不科學的火辣，後來身份被網友神出，正妹醫師名為「綠肥兒」。近日她曬出爬象山美照， 眾人目光焦點卻全都放在她的性感身材上，意外掀起網友熱議。

綠肥兒擁有甜美的外型，平時也毫不吝於展現好身材，是各大表特版的常客，常在社群網站分享生活點滴的她，近日曬出夜間爬象山照片，只見她下半身穿著高腰短褲，上半身則單穿一件灰色Bra Top，飽滿雙峰呼之欲出，露出小蠻腰，另一張側身照更展現傲人曲線，性感指數爆表。

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▲正妹網紅醫師「綠肥兒」分享爬山美照，傲人身材引發網友討論。（圖／翻攝自IG／greenfat.r）

綠肥兒也在文中幽默自嘲，「粉底液太白了塗到好像鬼，就加減看吧。」貼文一出，馬上吸引1.4萬人按讚，許多網友紛紛留言，「這麼美的鬼很可以」、「雖然照片霧，綠肥還是很漂亮呀」、「這個身材不科學」、「不用塗就很好看」、「女鬼什麼的最棒了」、「太迷人」、「很凶，腦袋逼我手指別忘按下追蹤這選項」。

據了解，綠肥兒從陽明大學醫學系畢業，現為住院醫師，近期也在第一線拼命。她先前PO文分享自身接種AZ的狀況，但附圖卻是火辣的泳裝照，引起網友熱議，幾天後又PO文「勸打疫苗」，附圖一樣露出胸前深溝，她也在文章中自嘲「又要圖文不符了～不過大家就輕鬆一點」。

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