台灣5成家庭室內PM2.5超標？！Blueair攜達人、醫師整理注意重點

▲《即新聞》主持人小孟分享裝潢期間味道有一點可怕，才發現新家裝潢不僅格局非常重要，空氣的品質也要注意。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

台灣的家庭室內PM2.5一半以上都超標，家具跟裝潢有時候會釋放甲醛、VOC等污染物，長期處在這種環境會造成過敏，《即新聞》主持人小孟分享，最近有個朋友新居裝潢好，但是裝潢期間味道有一點可怕，才發現新家裝潢不僅格局非常重要，越來越多人更重視空氣的品質，邀請專業的家醫科洪暐傑醫師及家電專家電小二，分享新家該怎麼佈置得好看又舒適。

▲邀請專業的家醫科洪暐傑醫師及家電專家電小二，分享新家該怎麼佈置得好看又舒適。

室外有空汙，但是一走進屋內卻覺得室內的空氣明顯比外面好很多，主持人小孟卻找不到室內的空氣清淨機擺在哪裡，原來這台很像家具、外型也很簡約，而且超級安靜看不出來有在運作的清淨機，是瑞典的空氣清淨機Blueair 7系列的產品，分為7300系列適用8~13坪、7400系列適用11~18坪、7700系列適用18~30坪，使用時除了安靜外，也能夠有效地過濾空氣中的污染物質。

▲家具跟裝潢有時會釋放甲醛、VOC，長期暴露甚至會造成癌症風險。

主持人小孟提到之前走進剛裝潢好的新屋內，差不多5分鐘就覺得有一點不舒服的感覺，如果遇到這種情況該怎麼解決呢？電小二認為與建材產生的過敏原有關，他建議裝潢時要選用毒性較低的建材、板材，裝潢後要充分通風一段時間，剩下的可靠空氣清淨機補強；但是室外有空汙，不方便開窗，這時清淨機就很重要!洪暐傑醫師補充說明，大家以為待在室內就沒有問題了，可是根據調查台灣的家庭大概5成室內PM2.5超過標準，一半以上其實都是超標狀態！此外，家具跟裝潢有時會釋放甲醛、VOC，容易引發過敏症狀，長期暴露甚至會造成癌症風險，所以家裡有孩子的家長尤其需要特別注意，挑選適合的空氣清淨機。

▲如15~20坪的空間來說，要挑選CADR值在500~600（立方公尺／每小時）的機器。

挑選空氣清淨機要依照家裡的坪數，去選擇適合的CADR值，同時希望機器不要太吵，所以分貝數也是考慮的重點。機器會標示適用坪數，但台灣並沒有強制性的統一規則標示坪數與效能之間的關係，號稱15坪使用的不同品牌機器，其實對應的效能可能會完全不一樣，所以電小二建議以CADR值挑選，如15~20坪的空間來說，要挑選CADR值在500~600（立方公尺／每小時）的機器，效能比較足夠，像Blueair 7系列或是飛利浦的AC3858、安麗的SKY都是屬於這個效能間等級的機器。擔心高效能空氣清淨機太吵會影響睡眠，電小二解釋，空氣清淨機其實8~9成時間都是低速運行狀態，會跑到高速都是因為偵測到污染，可以一開始就選擇效能高的空氣清淨機，因為他們在低速運轉時就可以把污染控制在很低的範圍內，所以睡覺不會被干擾。

市面上空氣清淨機濾網等級不同，HEPA濾網該選哪種？電小二說HEPA不是一種過濾技術，而是對濾網過濾效率的評級，目前台灣家用清淨機普遍分成靜電集塵跟濾網式，濾網式的概念是一張濾網放著，空氣通過時靠濾網足夠緻密去攔截吸附空氣中的髒污，濾網越做越密過濾效果會非常好，但同時可能因為風阻變大導致風量會比較小，或是音量較吵，實際上要做到兼顧效能、風量、音量、體積其實會蠻衝突。

Blueair使用的HEPASilent™ 過濾技術，它會在機器內部放電，強迫通過的空氣微粒帶電，會更容易被濾網給吸附，意思是機器在同樣效能下，會比其他清淨機來得更加安靜一點，濾網或靜電集塵都是處理固體的微粒，至於處理異味或有機氣體的家中污染源，可選擇活性碳濾網或是其他處理機制。

▲在正常使用狀況下，濾網建議可以一年一換。

濾網更換時間與每個人的使用環境、污染源跟使用習慣，還有使用的機器有關係，一般狀況下，HEPA濾網大概一年一換差不多，濾網的消耗並不是濾網壽命到了後就再也過濾不到任何髒污，最快速的判斷方式是觀察出風量大小，一般的機器開始使用後，濾網倒數計時器並不會考慮使用環境及使用狀況，Blueair則是用晶片的方式做監控，判斷濾網的壽命，運轉的時候機器偵測到污染有多高，用什麼檔位在運轉，比倒數計時會來得可靠。

▲Blueair的App很方便，回家前先用手機讓清淨機運轉。

很多人說，買了清淨機卻看不懂產品說明書，或是對功能設定不是太了解，希望有一台智能清淨機可以自動解決家裡的空氣污染問題，針對這點，電小二說「要做到這個樣子很仰賴機器的偵測機制」，Blueair就能自動偵測空氣中的髒污，回家前還可以先用手機打開APP讓清淨機運轉，操作起來簡單又方便。

家醫科洪暐傑醫師提醒，常見的灰塵會引起流鼻涕、鼻塞、氣喘等困擾，如果空氣中灰塵量太大了，皮膚也會引起蕁麻疹、濕疹一些過敏現象;另外常見的VOC、甲苯、二甲苯以及苯系化合物會影響神經功能，甚至會提升孕婦妊娠的併發症發生率，長期待在高濃度危害物質的環境中，可能造成危害甚至流產。現在COVID-19逐漸流感化，傳播力會更強，可以選購一台好的空氣清淨機，放在家裡24小時運轉，有效過濾病菌和汙染物，能夠確實落實防疫。

家中藏著這麼多看不見的危機，想要找到符合種種條件的空氣清淨機，推薦瑞典品牌Blueair推出的7340i空氣清淨機，有三大功能：

▲HEPASlient Ultra™ 淨澈過濾技術。

▲SpiralAir360度零死角立體風。

▲GermShield™ 智能菌盾。

第一、HEPASlient Ultra™ 淨澈過濾技術:透過靜電及機械過濾，加上獨特濾網構造設計，能抑制99%病毒細菌、異味和空氣中的VOC。

第二、SpiralAir360度零死角立體風:藉由零死角立體風僅需要10分鐘，就可以快速淨化整屋空氣。

第三、GermShield™ 智能菌盾能自動偵測功能空氣中的髒空氣，在不知不覺中保護我們，全天候偵測除菌，讓我們待在家中能大口自然呼吸。

Blueair 7340i空氣清淨機在環保節能上也是下足功夫，對比其他同級商品，這款7340i能減少50％能源消耗，快速淨化、節能靜音，運作時的聲音最低僅24分貝，最高運轉聲也很安靜，另外，Blueair產品皆100%負責任採購的可回收材料製成，享受乾淨的空氣同時，也能為環保盡一份心力。

▲Blueair推出的5240i，除了可在10分鐘內淨化空氣之外，吸塵、淨化一次OK。

近期因為空氣污染、疫情的關係，很多人家中會常備空氣清淨機，甚至可能不只一台，臥房、客廳、或是小孩房都會擺一台，Blueair推出的5240i，除了可在10分鐘內淨化空氣之外，吸塵、淨化一次OK，邊桌的設計放在床邊，上面還可以擺放物品，功能多又實用，莫蘭迪布搭配底部的支架清潔起來也十分方便，質感和功能都兼具了，讓人看了心情很好！

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