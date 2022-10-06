大金空調空氣清淨機獲肯定！台灣空氣品質健康安全協會最高鑽石級認證

▲和泰興業策略長張岳龍（左起）、台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏與行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處蔡孟裕處長合影。

圖、文／大金空調提供

大金空調（DAIKIN）的空調與空氣相關產品獲得國內外各專業機構的高度肯定。台灣空氣品質健康安全協會，於10/6頒發最高等級的鑽石級認證給大金空氣清淨機，全系列採用先進閃流放電技術，淨化室內空氣效果卓越。

台灣空氣品質健康安全協會理事長、環保署前署長沈世宏表示，台灣空氣品質健康安全協會推動空氣清淨機標章認證工作，主要是為了讓社會大眾對於市場上各種空氣清淨機的技術研發、淨化效能、品質保證、安全管制等內容，有一明確的評估與選用的依據，審核結果分別核發鑽石級或金級、銀級標章。行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處蔡孟裕處長則表示「很高興協會協助推動認證，消費者要先注重自身的環境，選用優良的空氣清淨機，都對室內空氣品質有所助益。」

和泰興業董事長蘇一仲表示，近年受到新冠疫情影響，國人對於室內空氣品質的關注漸增，換氣、淨氣的防疫宅概念受到重視，「空氣清淨機是維持室內空氣品質的重要設備，很開心本次能獲得台灣空氣品質健康安全協會的最高等級鑽石級認證。」

大金空氣清淨機全系列採用日本大金日前與大阪大學研究發表的「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明能抑制新冠病毒：Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果，本次榮獲最高等級鑽石級認證的共有8款型號。