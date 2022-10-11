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到育幼院當志工讓她投身偏鄉公益　透過外送意外獲十萬圓夢金

▲foodpanda圓夢計畫，讓你走在外送路上的同時，也走在圓夢的路上。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

▲▼foodpanda,外送,foodpanda 2022學生圓夢活動,10萬元圓夢金,公益。（圖／foodpanda提供）

▲大學剛畢業的李雨婕以偏鄉義教的公益計畫，獲得「2022 foodpanda十萬元圓夢獎金」。（圖／foodpanda提供，下同）

生活中心／綜合報導

大學畢業之後，你想做什麼呢？是什麼讓你充滿熱情，又有什麼事情可以支撐著你的熱情，一路往夢想的樣子前進？今年22歲的李雨婕，長期投入偏鄉公益服務，把外面的世界、新的刺激帶給偏鄉的小朋友，看到他們的笑容，李雨婕心裡的熱情就可以持續燃燒。身為擊劍教練，她與志同道合的夥伴一起規劃，跑了六個地點，完成環島義教的夢想，而加入foodpanda成為外送夥伴的額外收入，不僅累積公益活動資金，也讓她成為「2022 foodpanda十萬元圓夢獎金」唯一得主，支持她繼續前行。

▲▼foodpanda,外送,foodpanda 2022學生圓夢活動,10萬元圓夢金,公益。（圖／foodpanda提供）

▲夢想不只放在自己身上，李雨婕希望帶進更多不一樣的事物讓偏鄉的孩子學習。

「從來沒有中獎運」　以為是詐騙差點錯過獎金

「我的人生從來沒有中獎過，這真的像是在做夢一樣！」在大學畢業後的空窗期投入foodpanda外送夥伴行列，李雨婕抱著平常心報名參加「foodpanda 2022學生圓夢活動-10萬元圓夢金」，將環島義教納入夢想規劃，但她也自嘲「總是沒有中獎運」，回憶起接到電話的當天，李雨婕一度以為是詐騙，掛了電話的她差點跟獎金擦身而過，而被問到「認為自己取勝的關鍵是什麼？」她直言：「或許很多人的夢想都是圍繞在自己吧，可是我不一樣。」

從小就跟著媽媽到育幼院當起志工，捐贈衣服、玩具給小朋友，看著他們小小年紀就失去親人的照顧，李雨婕感觸頗深，下定決心要在未來有能力時幫助他們，她心想：「如果我長大了、可以盡點心力，或許這裡的小朋友就會少一點吧？」到了高中，李雨婕跟著老師去偏鄉部落義教、陪伴小朋友。大學時期她參加了戶外體驗教育，透過高空繩索挑戰，讓她領悟到：「透過高空跟地面人員的配合、產生連結，像是生命影響生命。」

▲▼foodpanda,外送,foodpanda 2022學生圓夢活動,10萬元圓夢金,公益。（圖／foodpanda提供）

▲身為擊劍教練，讓擊劍這項看似昂貴的運動，也能深入偏鄉。

自行規劃偏鄉義教　從無到有帶來巨大成就感

掛著開朗笑容的李雨婕天生擅長運動，從高中開始學習擊劍，大學期間更成了一名擊劍教練，「大家可能會覺得這項運動很昂貴、難以接觸，但我就是想讓大家可以一起來體驗！」李雨婕延續心中的公益魂，在2021年就開始與志同道合的朋友一起規劃路線、聯絡相關單位、安排義教地點⋯⋯，行動力十足的他們卻面臨疫情攪局卡關，總算在今年七月初成行，他們跑了六個地點、順利完成公益目標，兩人為了完成夢想、從無到有的過程也帶來巨大的成就感。

▲▼foodpanda,外送,foodpanda 2022學生圓夢活動,10萬元圓夢金,公益。（圖／foodpanda提供）

▲加入foodpanda外送夥伴行列，讓李雨婕在大學畢業銜接正職工作的空窗期也能持續累積「圓夢基金」。

圓夢獎金是另一個夢想的開始　未來要帶更多新鮮事物給偏鄉小朋友

在外送的路上持續朝夢想前進，李雨婕對於自己成為「foodpanda十萬元圓夢獎金」的唯一得主，至今仍感到不可思議。在大學剛畢業的過渡期，李雨婕看好foodpanda單量穩定、排班自由，遂於今年2月份加入外送夥伴行列，每週四天、各投入2個餐期，讓她充實地度過了大學畢業後、銜接正職工作的空窗期，現在，李雨婕在找到正職工作後仍會利用週末時間跑外送，而foodpanda資助的十萬元圓夢獎金，李雨婕也表示會持續投入在公益服務，更希望未來能邀請更多熱心的朋友加入，帶進更多新鮮的事物給偏鄉小朋友。

▲▼foodpanda,外送,foodpanda 2022學生圓夢活動,10萬元圓夢金,公益。（圖／foodpanda提供）

因為foodpanda，李雨婕的夢想之路多了一雙手幫忙推動，獲得這個獎項肯定的她固然驚喜，但這個圓夢獎金不會是終點，而是另一個夢想的開始。

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