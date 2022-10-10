　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

▲▼吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況。（圖／翻攝自臉書／陳水扁新勇哥物語）

▲吳淑珍手術後狀況良好，陳水扁曬合照感謝醫師。（圖／翻攝自臉書／陳水扁新勇哥物語）

記者柯沛辰／綜合報導

前總統陳水扁夫人吳淑珍上個月切除左眼皮附近的肉瘤後，左上眼瞼確診是惡性腫瘤，因此雙十節這天再次進行約2小時的切除及重建手術，防止惡性腫瘤蔓延。為此，陳水扁在臉書發文感謝執刀醫師，「非常感謝楊主任及其團隊的高超醫術，並祝眼部挨刀的吳淑珍早日康復！」

陳水扁以「吳淑珍雙十節動手術切除眼瞼腫瘤」為題在臉書寫道，日前經眼科醫師切除腫瘤，吳淑珍左上眼瞼已確診是惡性腫瘤，感謝楊怡慧醫師犧牲10月10日國定假日，特地幫吳淑珍做眼瞼腫瘤切除及重建手術，未來重建後若眼瞼形狀不理想，會再作修整。

照片中可見，吳淑珍左眼包著紗布，在陳水扁、看護陪同下，與醫師一同合影，現場氣氛融洽。

今年6月，吳淑珍確診新冠肺炎住院治療，儘管是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，前陣子出院後體重一度剩下32公斤，所幸經過調養，身體狀況並無大礙。

9月11日，吳淑珍動手術切除左眼皮附近肉瘤，雖然左眼包著紗布，但從當時陳水扁曝光的照片來看，氣色頗佳，心情也不錯。如今事隔一個月再動刀，手術也相當順利。

▼吳淑珍上個月手術後過中秋，氣色頗佳。（圖／翻攝陳水扁臉書）

▲▼吳淑珍過中秋。（圖／翻攝陳水扁臉書）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
美魔女濕身慶雙十！　登七星峰「國旗比基尼」辣照曝光
吃飯捕獲野生周星馳！　「白髮＋皮包骨」蒼老樣嚇壞網
Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親回應了
G奶辣模Yumi.k返台「秒衝急診室」　曬點滴照
痛爆才吞止痛藥！醫嘆：沒效了「忍太久恐害失智」　最佳服用時間
中華民國國旗曾登上月球！　蒐藏50年罕見曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

總統國慶演說　陸委會：台灣民主韌性「必能遏止專制政權擴張」

蔣萬安倡議深蹲搭公車能減碳？　陳時中：連結牽強

獨／大巨蛋拿不到使照「害到台灣燈會」　柯文哲拍板「副燈改放松菸」

徐定禎轟鍾東錦惡人先告狀　「先把傷害致死案講清楚！」

若王世堅挺黃珊珊會如何？　陳時中：黨有黨紀

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」三劑令害賠千萬　林佳龍約了就來

鄭寶清主張「城市CEO」賺錢給百姓花！　讓窮人翻身

盧秀燕回基隆家鄉力挺謝國樑　掃街、快閃宣講重溫在地美食

楊鎮浯怒了！開直播點名他「直球對決」：躲在1450背後傷害金門

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

小偷闖入！哈士奇抬頭看一眼　下秒睡翻...網笑：懶惰看門犬

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

總統國慶演說　陸委會：台灣民主韌性「必能遏止專制政權擴張」

蔣萬安倡議深蹲搭公車能減碳？　陳時中：連結牽強

獨／大巨蛋拿不到使照「害到台灣燈會」　柯文哲拍板「副燈改放松菸」

徐定禎轟鍾東錦惡人先告狀　「先把傷害致死案講清楚！」

若王世堅挺黃珊珊會如何？　陳時中：黨有黨紀

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」三劑令害賠千萬　林佳龍約了就來

鄭寶清主張「城市CEO」賺錢給百姓花！　讓窮人翻身

盧秀燕回基隆家鄉力挺謝國樑　掃街、快閃宣講重溫在地美食

楊鎮浯怒了！開直播點名他「直球對決」：躲在1450背後傷害金門

台北女遠嫁高雄擺攤男　7年情被「越南女大生」一招粉碎

56歲美魔女濕身慶雙十！　登七星峰「國旗比基尼」辣照曝光

3天搶光！台北草根足球節　台北競技率百人踢球「趣」

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」：中方願為局勢緩和發揮作用

衛少自信喊話：我是優秀射手　沒改投籃姿勢而是提升這兩點

影／邀男團婚禮上尬舞！　新娘穿婚紗大秀精湛舞技

吃飯捕獲野生周星馳！　「白髮＋皮包骨」蒼老樣嚇壞網：認不出

國旗屋升旗各政黨參選人雲集　屋主張老旺邀他第一位致詞

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

Ella媽媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親自出面回覆：別放在心上

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

政治熱門新聞

送給「橘色惡魔」最後一份禮物　72小時趕製紀念郵摺曝

橘色惡魔搭機離台！回日本期中考　「在飯店休息時也在讀書」

「全台最正議員」cosplay間諜家家酒　超美扮相網喊：賴品妤對手出現啦

民進黨被高虹安嚇到「選戰亂打」

快訊／蔡英文預告疫後台灣不會風平浪靜　最後2年要打造「四大韌性」

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」　林佳龍約了就來

LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

日本「橘色惡魔」登國慶演出　邊吹奏邊跳舞！展超強肺活量＋核心

「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

蔡英文4千多字國慶演說　喊「台灣」46次、僅提3次中華民國

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

一張圖看國慶表演！　蔡英文演說、日本「橘色惡魔」登場時間曝

更多熱門

相關新聞

被陳批沒行政經驗　蔣：質疑扁？

被陳批沒行政經驗　蔣：質疑扁？

相較於民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊擁有行政經驗，國民黨台北市長參選人蔣萬安6年立委背景，飽受外界質疑。蔣萬安28日以前台北市長陳水扁為例，直指陳水扁擔任市長前也是立委，若陳時中批評只擔任立委就無法選縣市首長，「難道他在質疑陳水扁當時嗎？」

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

吳淑珍剛動完刀　陳水扁曬中秋照：看她難得開心的笑

吳淑珍剛動完刀　陳水扁曬中秋照：看她難得開心的笑

曾瘦到剩32公斤！吳淑珍眼睛突開刀　陳致中曝最新現況

曾瘦到剩32公斤！吳淑珍眼睛突開刀　陳致中曝最新現況

北市選局成廁所大戰！他當年「親手」檢查公廁　讚「陳時中有看到問題」

北市選局成廁所大戰！他當年「親手」檢查公廁　讚「陳時中有看到問題」

關鍵字：

陳水扁吳淑珍

讀者迴響

熱門新聞

「台灣7藝人」國慶日霸氣發聲！祝賀文被讚爆

KID火鍋店遭控「A5和牛調包」　宣佈：退回試營運模式

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

快訊／周興哲爆求婚趙岱新成功！經紀人回應了

19歲弟長息肉！每天「愛吃1食物」醫傻眼

國1彰化段中午後16起事故...法拉利追撞慘了

Ella媽脫口問小禎：不是人妖吧？

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面