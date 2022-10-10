吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

▲吳淑珍手術後狀況良好，陳水扁曬合照感謝醫師。（圖／翻攝自臉書／陳水扁新勇哥物語）

記者柯沛辰／綜合報導

前總統陳水扁夫人吳淑珍上個月切除左眼皮附近的肉瘤後，左上眼瞼確診是惡性腫瘤，因此雙十節這天再次進行約2小時的切除及重建手術，防止惡性腫瘤蔓延。為此，陳水扁在臉書發文感謝執刀醫師，「非常感謝楊主任及其團隊的高超醫術，並祝眼部挨刀的吳淑珍早日康復！」

陳水扁以「吳淑珍雙十節動手術切除眼瞼腫瘤」為題在臉書寫道，日前經眼科醫師切除腫瘤，吳淑珍左上眼瞼已確診是惡性腫瘤，感謝楊怡慧醫師犧牲10月10日國定假日，特地幫吳淑珍做眼瞼腫瘤切除及重建手術，未來重建後若眼瞼形狀不理想，會再作修整。

照片中可見，吳淑珍左眼包著紗布，在陳水扁、看護陪同下，與醫師一同合影，現場氣氛融洽。

今年6月，吳淑珍確診新冠肺炎住院治療，儘管是輕症，但因脊髓損傷抵抗力較差，前陣子出院後體重一度剩下32公斤，所幸經過調養，身體狀況並無大礙。

9月11日，吳淑珍動手術切除左眼皮附近肉瘤，雖然左眼包著紗布，但從當時陳水扁曝光的照片來看，氣色頗佳，心情也不錯。如今事隔一個月再動刀，手術也相當順利。

▼吳淑珍上個月手術後過中秋，氣色頗佳。（圖／翻攝陳水扁臉書）

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