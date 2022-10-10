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土耳其博弈案台灣人受害　4中國人11月出庭受審

▲▼土耳其國旗。（圖／路透）

▲土耳其博弈案台灣人受害，4中國人11月出庭受審。（圖／路透） 

文／中央社

土耳其檢方近日起訴4名涉人口販運、強迫勞動及線上博弈的中國公民。4名被告中有人稱來觀光，或稱是玩網路遊戲幫人升等。他們面臨最高15年徒刑，11月將在伊斯坦堡出庭應訊。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，這起博弈案逾40名受害者，包括中國人和台灣人。檢察長辦公室指出，4名嫌犯分別是41歲（姓名字母縮寫為C. S.）、21歲（姓名字母縮寫為C. J.）、28歲（姓名字母縮寫為L. J.）及29歲（姓名字母縮寫為W. M.），他們涉及人口販運，以及與賭博相關罪行。

警方2021年接獲密報指稱，這4名被告沒收他人護照後，強迫他人從事非法博弈活動。警方同年4月於伊斯坦堡展開突襲逮捕這4人。

中國法律規定網路博弈違法。報導指出，這批受害者因被告承諾提供工作機會前往土耳其後，被帶到伊斯坦堡烏斯庫達區（Uskudar）及薩勒耶爾區（Sariyer）的兩棟住宅中，護照遭強行取走。根據逾35名受害者的證詞，被告強迫他們為博弈網站工作， 不准獨自離開居住地點。

一名土耳其籍證人表示，自己為名為阿里米瑞（Alimire）的人擔任司機，並協助出國旅行的中國公民安排住宿，及提供食物及水。每棟住宅都有「管理人」，受害者不得在這名管理人不知情的狀況下單獨外出。

這名證人說，「我不知道他們在做什麼，但我知道他們從事線上工作」。（每名被告）都有自己的公寓。我的任務是從頂大市集（Kapalı Çarşı）某處取錢後轉交給他們」。

41歲的被告C. S.否認指控，並稱他前往伊斯坦堡旅遊，但礙於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法返國。「我和友人C. J.租了房子。我透過玩線上遊戲賺錢。這些房子裡沒有人被強押。我沒有做任何違法的事情」。

被告W.M.說，他只是協助「其他人」於網絡遊戲中升等，並藉此獲得回報。「我從來沒有提供賭場或違背任何人的意願強行關押」。被告L.J.也否認指控表示，他來土耳其只是為了投資，也計劃在土國開一家中國餐廳。

檢察官說，多名受害者已撤回告訴，但是基於罪行性質，相關訴訟將持續進行。起訴書指出，受害者被剝削勞力，為位於中國的違法博弈網站擔任「客戶代表」。被告被控欺瞞受害者，及利用受害者的絕望迫切處境。

駐土耳其代表黃志揚今天對中央社表示，駐處持續與土國政府相關單位聯繫，瞭解是否仍有國人涉及網路博弈相關案情。駐處也強調，外交部已多次呼籲及提醒，希望民眾能強化自我保護意識，特別注意海外求職陷阱，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致人身自由及安全遭威脅。

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