從小被趕出家門　遺產也沒份！家人「突熱情關心」原因心碎炸





▲原PO從小就不被家人疼愛。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

在家裡沒有被重視，還不斷被親人親情勒索，真的很崩潰，一名女網友表示，媽媽嚴重偏心，小時候就把她趕出家門，就連遺產都沒有她的份，長大後她嫁去國外，哥哥姊姊情緒勒索，要她拿錢幫忙負擔媽媽的生活費，甚至還「熱情關心」她在國外的生活，原來這都是有目的，她得知真相後超心碎。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，媽媽嚴重偏心，小時候就把她趕出家門，長大後嫁到國外，哥哥姊姊使出親情勒索，要她分擔媽媽的生活費，媽媽後來生了重病，但卻沒有人願意跟她說明媽媽的病況，「問他們，就讓我自己打電話去問醫生」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而家中的遺產，由哥哥姊姊一人一半，兩人各拿500萬元，她一毛錢都沒有，她還提到，近來哥哥姊姊對她異常的熱情關心，一問之下才知道，原來哥哥姊姊想移民，而且還希望可以到她家住，對於家人的所作所為，她感到很心碎也很失望。

▲哥哥姊姊情勒讓她很崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

貼文曝光，網友們建議原PO，直接斷乾淨，不用再聯絡了「竟然母親都離開了，妳的義務也完成了，請他們去吃大便，封鎖他們，現在開始為自己而活」、「不要聯繫了吧，多愛自己一點，過屬於你自己的人生」、「跟你遭遇完全ㄧ樣，長輩走後所有電話全換就讓他們斷線，搬離住所信間也是查無此人退件，一了百了」、「不封鎖，等著他們上門接收妳的家嗎？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP