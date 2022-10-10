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從小被趕出家門　遺產也沒份！家人「突熱情關心」原因心碎炸

▲▼示意圖,憂鬱,憂鬱症,醫生,治療,看診,自殺,輕生,壓力,壓抑,生病,健康,焦慮,性侵,害怕,恐懼,受傷,身心（示意圖／123RF）

▲原PO從小就不被家人疼愛。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

在家裡沒有被重視，還不斷被親人親情勒索，真的很崩潰，一名女網友表示，媽媽嚴重偏心，小時候就把她趕出家門，就連遺產都沒有她的份，長大後她嫁去國外，哥哥姊姊情緒勒索，要她拿錢幫忙負擔媽媽的生活費，甚至還「熱情關心」她在國外的生活，原來這都是有目的，她得知真相後超心碎。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，媽媽嚴重偏心，小時候就把她趕出家門，長大後嫁到國外，哥哥姊姊使出親情勒索，要她分擔媽媽的生活費，媽媽後來生了重病，但卻沒有人願意跟她說明媽媽的病況，「問他們，就讓我自己打電話去問醫生」。

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而家中的遺產，由哥哥姊姊一人一半，兩人各拿500萬元，她一毛錢都沒有，她還提到，近來哥哥姊姊對她異常的熱情關心，一問之下才知道，原來哥哥姊姊想移民，而且還希望可以到她家住，對於家人的所作所為，她感到很心碎也很失望。

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲哥哥姊姊情勒讓她很崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

貼文曝光，網友們建議原PO，直接斷乾淨，不用再聯絡了「竟然母親都離開了，妳的義務也完成了，請他們去吃大便，封鎖他們，現在開始為自己而活」、「不要聯繫了吧，多愛自己一點，過屬於你自己的人生」、「跟你遭遇完全ㄧ樣，長輩走後所有電話全換就讓他們斷線，搬離住所信間也是查無此人退件，一了百了」、「不封鎖，等著他們上門接收妳的家嗎？」

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