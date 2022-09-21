國三兒嫌玩遊戲卡卡的「吵換iPhone 14」！爸震撼教育　千人讚爆

▲姪子吵著要換iPhone 14。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14系列自16日開賣後，掀起搶購熱潮，不過昂貴的價格，讓不少想換新機的人還在觀望，一名國三生今年3月才換新手機，因為玩遊戲卡卡的，跟爸爸提出想換iPhone 14的要求，爸爸立刻反對，並為兒子上一堂「震撼教育」，文章曝光後，網友們豎起大拇指喊「想法和教育都很正確」。

一名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，就讀國中三年級的姪子今年3月才換新手機，最近iPhone 14上市，姪子吵著要換好一點的手機，因為玩遊戲卡卡的，「立即被我哥（姪子的爸）否決」。

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原PO的哥哥對孩子說，等將來退伍開始工作，能夠養活自己，不再跟爸媽拿錢時，「你要買一隻10萬的手機，我也不管你，但在那之前，別跟我要什麼牌子，那種2-3萬甚至超過4萬的手機，你當你爸媽跟叔叔的錢都很好賺，都從天上掉下來的嗎？」

▲爸爸震撼教育拒絕買手機。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）

姪子被拒絕後，跑來問原PO意見，他表示，可以玩遊戲、看影片就好，很多旗艦機的功能，實際上我們一般人根本用不到，「如果是我，寧願花那些錢多買一些食材來做點好吃的」。後來原PO做了拿手菜安撫姪子被挨罵的心靈，並好奇問「各位覺得高中以下的學生們，真的非要買最新的iPhone給他們嗎？」

貼文一出，大批網友認同爸爸的想法，「認真讀書用獎學金來換」、「沒本事自己買，就別追求最新的」、「國高中生要拿蘋果，只是來炫耀而已，現在年輕人都這樣」、「你哥哥說的沒錯，小孩要給正確價值觀」、「你哥說的對，要好一點的東西請自己賺錢買」、「千萬別讓小孩養成的品牌迷思的觀念」、「自己打工賺錢買，就知道那筆錢得來不易」。

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