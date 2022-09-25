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社會 社會焦點 保障人權

高雄4男女深夜街頭全武行！14秒大亂鬥影片曝　竟是1家人

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市新興區昨（24）日深夜11時許街頭上演3男1女大亂鬥，4人扭打在地，其中女子還不停尖叫，打架過程全被一旁民眾錄下。警方獲報到場後4人已離開，調查後發現他們竟是一家人，為了勸阻酒醉的陳姓男子返家，妻子、哥哥與父親在深夜路上演全武行。

▲▼高雄市新興區昨（24）日深夜11時許街頭上演3男1女大亂鬥。（圖／記者爆料網提供）

▲高雄市新興區24日深夜上演4人街頭大亂鬥。（圖／記者爆料網提供）

畫面中可以看見，黑衣男先和女子發生扭打，隨後被藍衣男一個過肩摔摔到一旁，並用腳壓制在地，還有一名白色背心男從旁協助，女子驚恐不斷尖叫，互毆過程全被路過民眾拍下。

新興分局說明，24日晚上11時許派出所接獲民眾報案稱，在青年一路口與民權一路口附近有4人不明原因發生糾紛，員警獲報到場後已無人在場。

▲▼高雄市新興區昨（24）日深夜11時許街頭上演3男1女大亂鬥。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方獲報到場發現4人已離去。（圖／記者吳奕靖翻攝）

向周邊店家詢問後，得知是一名35歲的陳姓男子，因喝得爛醉不願返家，和妻子在路邊大聲爭執，父親與哥哥趕緊到場將陳男帶回家，才會發生肢體衝突。

員警循線至陳男家中查證確認，一家人均表示已無需待協助事項，員警也勸誡4人切勿再有飲酒失態或爭吵情事發生，再犯就查抄登錄資料，依職權逕予家暴通報。

新興分局呼籲，民眾飲酒請勿過量，以免因酒醉而有失態或違序情事發生，若有任何滋事，本分局絕對會依法執法，並會針對轄內各飲酒場所週邊加強巡查，以防暴力事件發生，並請各業者若遇客人有滋事糾紛時，應立即報警處理，以盡商家管理之責，共同維護社會治安與秩序。

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