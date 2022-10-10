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大陸 大陸焦點 特派現場

陸房市低迷　傳國有大行被令「加大支持房產融資」一年至少4500億

▲廈門,房市。（圖／CFP）

▲中國大陸房市持續低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市持續低迷，傳出大陸監管部門已經通知包含工商銀行、建設銀行在內的多家大型國有銀行，必須加大對房地產融資的支持力度，具體指標是每家大行年內至少要增加1000億元（人民幣）的房地產融資。

根據陸媒《財新網》報導，一名大型國有銀行的知情人士透露，他們在「十一」前的最後一周，收到監管部門的通知，要求年內要新增至少1000億元的房地產相關融資。

建設銀行一名分行長也說，他是在9月30日收到總行相關部門的通知，要求加大對房地產融資的支持力度，而且沒有書面文件，只有電話口頭傳達，「聽說總行的指標是（年內）要新增1000億元。」

▲▼深圳房市。（圖／CFP）

中國銀行某分行的房地產貸款業務人士也指出，各家大行收到的通知應該是一樣的，他們也是在節前最後一周電話收到總行的類似通知，總的指標是要求從9月起算年內新增至少1000億元的房地產相關融資。

受房地產市場風險持續暴露、居民購房需求低迷等因素影響，中國大陸近兩年金融機構房地產開發貸和居民按揭貸款的增長速度全面下滑，甚至出現規模萎縮。

由於融資和經營現金流持續斷流，不少大型房地產企業出現資金鍊斷裂，造成中國多地預售樓盤出現大範圍停工現象，河南、湖北等地購房者紛紛喊話「斷供」，引起大量關注。

事件曝光後，大陸監管部門多次表態稱，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生」。

房地產貸款業務人士認為，在當前的市場環境下，要加大房地產融資的難度還是很大，但此次要求「是硬指標必須完成」，開發貸方面還是會盡量選擇頭部房企加大投放，按揭貸款方面則只能寄希望於近期密集出台的支持政策對於居民購房能有一定的支撐作用。

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