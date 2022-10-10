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大陸 大陸焦點 特派現場

美升級半導體等領域進出口管制政策　陸商務部：典型的科技霸凌

▲晶片晶圓,芯片,半導體。（圖／CFP）

▲美國升級半導體等領域出口大陸相關管制政策。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國7日宣布最新出口管制政策，嚴格限制向大陸出口晶片生產工具及技術，同時，美方還將31個大陸實體列入「未經驗證清單」，進一步升級半導體等領域出口管制措施。對此，大陸商務部今（10）日用三個「嚴重」來回應，認為美國破壞中美經貿往來、國際市場貿易規則及秩序，韓威脅全球供應鏈穩定，是典型的科技霸凌做法。

▲晶片晶圓,芯片,半導體。（圖／CFP）

▲江蘇南通圓周率半導體公司生產車間。（圖／CFP）

大陸商務部表示，美方的做法不僅影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業利益，「美方應立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方呼籲各方加強合作，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。」

根據美國最新政策顯示，利用美國技術生產，並且使用在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及超級電腦的半導體，唯有在持有出口許可證的情況下，才可以向大陸出售。此外，除非獲得特殊許可，美國公民或實體也禁止與大陸晶片製造商合作。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

消息一出，對於大陸半導體業帶來衝擊，連帶影響半導體業股價下挫。對此，大陸外交部發言人毛寧也曾表達抗議，毛寧指出，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

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