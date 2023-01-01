《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

▲《ETtoday新聞雲》「2022年度新聞人物」票選結果出爐，由大貓熊團團、台積電創辦人張忠謀和美國眾議院議長裴洛西獲選前3名。

記者黃君瀚／綜合報導

《ETtoday新聞雲》日前舉辦「2022年度新聞人物」票選活動，陪伴讀者回顧2022年台灣發生的大小事。今（1）日零點整投票結束，以下為讀者選出印象最深刻的前10名代表人物。

第一名：團團（21,612票）

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大陸第一批贈台的大貓熊，經過5次申請才成功，台北市立動物園特別打造符合大貓熊生態的「貓熊館」，掀起台灣貓熊旋風。團團陪伴民眾14個年頭，因腦部病變醫治無效逝世。

第二名：張忠謀（19,322票）

台積電創辦人每次現身備受矚目，裴洛西午宴看衰半導體移植美日，APEC跟習近平「愉快、客氣互動」、台積電美廠致詞點破「全球化已死」。

第三名：裴洛西（17,984票）

美國眾議院議長，2022年8月旋風式訪台，引起國際矚目，同時也間接導玫大陸軍演、兩岸關係緊張。

第四名：魔獸霍華德（17,374票）

曾在NBA叱吒風雲的巨星，加入T1永豐雲豹隊讓全台刮起「魔獸旋風」，不僅門票熱銷，逛夜市吃雞屁股等親民之舉，也超級圈粉。

第五名：橘色惡魔（16,275票）

日本京都橘高校吹奏部今年應邀參加我國國慶大典，她們超強實力與精湛的演出博得廣大好評，「橘色惡魔」封號響徹台灣。

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」2022國慶大典演出大獲好評。（圖／記者周宸亘攝）

第六名：大S（15,320票）

與20年前舊愛「韓國偶像團體」酷龍成員具俊曄結婚，童話故事般的發展獲得各界祝福，定居台灣的具俊曄也掀起演藝圈熱潮。

第七名：蔣萬安（14,854票）

立委任內在同婚議題方面，力排黨內眾議、表達「挺同」立場，一度遭到黨內部分人士要求黨紀處理；2022年地方選舉辭去立委職務，最終順利當選台北市長。

第八名：阿翰（13,845票）

YouTuber阿翰po影片，以「阮月嬌」等虛擬自創角色爆紅至今，2022年再以一部《算命阿姨九天玄女之天女散花》影片引起熱烈迴響。

第九名：田慎節（13,290票）

直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，提倡成立性專區，並以爆乳身材和南投性侵案獲得關注，最終成功當選。

第十名：高虹安（13,123票）

2022年成為首位新竹女市長，選舉期間被媒體揭露論文抄襲、違反資策會兼職規定等，也被國民黨新竹市長候選人爆料，疑似有非法領取助理費爭議。

▲大S（徐熙媛）和韓星與具俊曄登記結婚，是2022年最甜美愛情故事之一。