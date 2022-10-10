史上首次！北韓一口氣派「150架戰機」升空　南韓緊急出動F-35A

▲ 2020年10月北韓勞動黨創黨75周年紀念閱兵式上的戰機飛行秀。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

記者陳宛貞／編譯

北韓軍事挑釁不斷，6日罕見派出12架戰機及轟炸機，在南韓軍方特別監視區附近示威飛行，如今又傳出8日一口氣動員150架戰機，升空武力示威，韓軍隨即出動F-35A匿蹤戰機因應。北韓官媒也證實，當天史上首度同時出動150架多種機型戰機。

《韓聯社》報導，南韓軍方10日表示，北韓8日動員150架戰機，進行「大規模航空攻擊綜合演習」，韓軍對此緊急出動F-35A戰機回應。值得注意的是，這是南韓40架F-35A今年1月服役至今9個月來，首度曝光因北韓軍演出動的消息。

此前，北韓於6日下午派出8架戰機及4架轟炸機，在韓軍特別監視區附近空域進行空對地射擊演習，韓軍隨即出動F-15K等30架戰機，兩軍空中對峙約1小時。當天韓軍迅速公布消息，北韓8日的大規模演習卻直到10日才對外公開。

北韓官媒《朝中社》對此則聲稱，包括重新部署東海（日本海）的美國海軍航空母艦在內，多國海軍展開海上聯合機動演習的背景下，北韓人民軍史上首次同時出動150架各種機型戰機，進行大規模航空攻擊綜合訓練。

北韓6日出動12架戰機，部分飛越韓軍在「戰術行動線」（TAL）以北劃出的「特別監視線」，南下進行射擊演習，而8日的150架相當於6日的10倍以上，雖未飛越特別監視線，仍被指為極其罕見的行動。南韓空軍也出動F-35A等最尖端機型，迅速採取行動。

《韓聯社》指出，北韓空軍擁有逾600架戰機，但和實際可運作的架數落差甚大，8日出動多達150架，代表已經動員所有可用戰力，包括舊型螺旋槳戰機和無法投入實戰的訓練機，且150架在有限空域內很難控管，實際有事態發生時也不會一口氣出動，而是採取分批動員，推測北韓此舉是為將武力示威效果最大化。

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