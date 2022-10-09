雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

▲適逢雙十連假，台南市消防局第五救災救護大隊針對轄內各大賣場、影城進行消防安全設備檢查及檢視逃生通道是否通暢，讓民眾可在連假期間玩得開心、住的安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢雙十連假，各大百貨賣場、影城、旅館預期將湧進大量人潮，為確保大眾安全，台南市消防局第五救災救護大隊針對轄內各大賣場、影城進行消防安全設備檢查及檢視逃生通道是否通暢，讓民眾可在連假期間玩得開心、住的安心。

日前鄰近縣市知名百貨傳出火警，商場裡頭全都冒出大量黑煙，第一時間疏散約300多人，由於百貨地下室連通到捷運站，煙霧也飄進列車，不少乘客受到驚嚇，且民眾反映疑似百貨公司內部分樓層之逃生門有上鎖現象。

南消五大隊檢查更針對業者加強宣導使用防焰或不燃物品、防火門關閉不上鎖，也不要堆放雜物，並完善建築物防火區劃，針對場所自衛消防編組強化及重點解說，加強用火用電安全、火場避難逃生及初期滅火等消防知識，讓業者保有「多一份防火準備，少一分生命財產損失」觀念。

消防局長李明峯表示，此次檢查針對場所消防安全設備進行測試，稽查重點為各項消防安全設備是否符合規定，同時檢查場所的逃生出口路線標示是否明確，安全門及逃生通道有無阻擋，嚴格把關場所安全，確保民眾生命財產安全。

市長黃偉哲表示，民眾除了來台南市旅遊，感受在地生活的美好與趣味性，消防局也針對連假期間人潮出入眾多之場所，大賣場、電影院、旅館等場所加強消防安全檢查，不符規定場所要求立即改善，並檢視防火門、安全梯是否堵塞，以確保民眾的生命財產安全，讓大家快樂旅遊、平安回家。