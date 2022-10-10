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台灣訓練不出橘色惡魔？網推「1組超強管樂隊」：世界音樂大賽季軍

記者朱祖儀／綜合報導

雙十國慶大典10日登場，今年表演環節中，最多人討論的是被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部，他們精湛的演奏實力讓人看了瞠目結舌。但就有網友好奇，「為什麼台灣訓練不出橘色惡魔？」對此有人表示，其實台灣學生的實力也很堅強，其中建中樂旗聯隊今年就奪得荷蘭世界音樂賽季軍。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲「橘色惡魔」首次來台演出。（圖／記者周宸亘攝）

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今年國慶大典首度邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部演出，他們表演的特色是一邊演奏、一邊表演高難度動作，動作整齊劃一，即使背著10幾公斤的樂器，仍會露出甜美笑容。他們每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽，幾乎都是獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部是日本管樂大賽的常勝軍。（圖／記者周宸亘攝）

看到「橘色惡魔」實力如此堅強，就有網友以「為什麼台灣訓練不出橘色惡魔？」為題在PTT發問，表示為什麼國慶日還要特別請其他國家的團體到台灣表演，難道台灣人無法培養出如此有實力的團隊嗎。不少人看到後紛紛表示，「你看人家社團時間有多少，台灣有多少」、「日本很多這種比賽的樣子，台灣不興這種風氣」、「很難啦，台灣家長太重視升學」。

不過也有人指出，其實台灣也有許多厲害的高中隊伍，幾乎每年出國比賽都有得名。以管樂隊演出為例，建國中學的素質更是堪稱全國第一，不僅是國內比賽的常勝軍，就連到國外比賽，實力也是有目共睹，今年和友校組成的「建中樂旗聯隊」赴荷蘭比賽還得到第3名。

▲▼建中樂旗聯隊拿下WMC甲組表演賽季軍，讓世界再次看見台灣。。（圖／建中提供）

▲▼建中樂旗聯隊拿下WMC甲組表演賽季軍，讓世界再次看見台灣。（圖／建中提供）

▲▼建中樂旗聯隊拿下WMC甲組表演賽季軍，讓世界再次看見台灣。。（圖／建中提供）

事實上，今年建國中學樂旗隊與未入學學弟、已畢業學長、北一女中等友校組成的「建中樂旗聯隊」，到荷蘭參加4年一度的世界音樂大賽（World Music Contest，WMC），以92.23分拿下戶外行進管樂項目中的甲組季軍，與亞軍僅差0.63分。為了得到優勝，他們幾乎每天都曝曬在艷陽下，不僅有隊員的腳長出水泡、扭傷，甚至嘴唇也因此燙傷，所幸堅持不懈的精神讓他們最終奪下榮耀。

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