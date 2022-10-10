快訊／蔡英文正告北京當局：兵戎相見不是選項　願尋找和平方法

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

今天是雙十國慶，總統蔡英文上午出席國慶大典時，以「給世界一個更好的台灣——堅韌之島・韌性國家」為題進行演講，她向北京喊話不要誤判，兩岸立場的分歧不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳，呼籲「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，並指願意尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

蔡英文今天在國慶大會表示，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎，遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文直指，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，「這一點，我們沒有妥協的空間」。而現場民眾聽到這席話，報以熱烈掌聲表達認同。

此外，蔡英文也呼籲，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會，這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠，「我要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本」。

蔡英文更直言，「我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任」。

▼國慶大會今天登場。（圖／記者黃克翔攝影）





▼國慶大會今天登場。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）