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「橘色惡魔」國慶登場！掀背後苦練經歷　每踏一步精確到62.5cm

記者趙蔡州／綜合報導

文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部，來台參與我國10月10日國慶大會演出，吸引大量粉絲關注。京都橘高校吹奏部是日本管樂大賽常勝軍，團員們幾乎每一天都要練習，更力求每一步精確到62.5公分，精湛演出的背後，是每一位成員共同努力，一次次辛苦磨練的成果。

今年是日本台灣交流協會成立50週年，為紀念這50年間的友誼，文化總會特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台灣，並首次登上雙十國慶大會演出。京都橘高校吹奏部擁有世界頂級的實力，曾代表日本兩次參加美國西部最大的遊行慶祝活動「玫瑰花車大遊行」。

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

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▲「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部將在我國國慶大會上演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫曾在臉書介紹，橘高校吹奏部約有100多名社團成員，其中90%以上是女生，表演時都穿著橙色制服，就算有人背著10幾公斤重的樂器，團員們仍都一邊洋溢著微笑，一邊做出整齊畫一、高難度的舞蹈動作，還能吹準每一個音符，曲目生動活潑，給觀眾帶來歡樂的氛圍。

矢板明夫表示，橘高校吹奏部的名聲是所有團員辛苦打拼來的，日本許多的電視媒體都曾經做過橘高校的專題報導，團員們每天早上7點就要開始練習，放學後也要練習2、3個小時、週六日都沒有休息，除了練習樂器外，還要通過心算數學題，提高集中力以及運動提高體力和平衡能力，而新成員加入的第一天起，就必須開始練習步伐，力求邁出的每一步都精確到62.5公分。

至於為何會被人稱為「橘色惡魔」，原因是橘高校吹奏部每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次擊敗各校獲得金獎，強大實力加上比賽時統一穿著橘色制服，所以被尊稱為「橘色惡魔」。吹奏部的表演在日本非常有人氣，每年年底會舉辦定期公演，在網路上販售的千張門票，經常在1分鐘內被搶光。

 ▲▼京都橘高校管樂隊9日在自由廣場演出。（圖／日本台灣交流協會）

▲▼京都橘高校管樂隊9日在自由廣場演出。（圖／日本台灣交流協會）

▲橘高校吹奏部9日與北一女、台中私立曉明女子高中管樂隊一起在自由廣場交流演出。（圖／日本台灣交流協會）

橘高校吹奏部如今將在我國國慶大會演出，團隊5日抵達台灣後，6日先在圓山飯店大廳快閃演出大約5分鐘，9日下午與台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊、台中市私立曉明女子高級中學管樂隊一起現身自由廣場交流演出，吸引不少粉絲及民眾圍觀，也讓人更加期待國慶大會的表演。

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