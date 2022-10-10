遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」　居民集結防出事

圖、文／鏡週刊

蘭嶼8日晚間發生一起百人衝突，1名簡姓遊客因行車糾紛，竟對著當地人亮刀、打頭嗆聲「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」沒想到真惹怒在地人，爆發百人大亂鬥，由於島上警力不足，台東分局派20名員警連夜搭船登島支援，並帶走6人。9日中午滋事的遊客離開蘭嶼，島民在港口「歡送」他們，據悉他們下一站為綠島，綠島民眾也集結在港邊迎接，就怕他們會鬧事。

綜合媒體報導，這起糾紛要回推到8日中午11時許的朗島國小前，一名簡姓遊客的車子擋在路上，當地一對夫妻朝他按喇叭，沒想到竟遭簡男亮刀威脅、作勢捅人，甚至將人推倒在地巴頭，嗆聲「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」在地人也果真如他所願，當天晚間全島年輕人集結在漁人村某燒烤店找簡男討公道，雙方上百人打成一團，場面十分混亂。

台東分局派20名警力漏夜搭船前往蘭嶼，9日清晨抵達蘭嶼並帶涉案6人回台東富岡港，其中1人為滋事的簡男、5人是蘭嶼居民，1名蘭嶼人還在下船時大喊「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」。警方已針對此案組成專案小組調查，將持續蒐集違法事證後擴大偵辦。

另據《東森新聞》報導，滋事的近50名遊客在9日中午離開蘭嶼，當地民眾也聚集在港口「歡送」他們離去，而這群人下一站將前往綠島，綠島民眾獲報後也集結在港邊，就怕他們會在島上鬧事。

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