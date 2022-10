普丁恐發動核報復！克里米亞大橋爆炸重創自尊心　CNN：危險時刻

▲克里米亞跨海大橋8日清晨爆炸起火。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞半島的「克赤大橋」(Kerch Bridge)爆炸事件引發全球關注。這座大橋當年耗資近40億美元、歷時3年打造,由普丁出席通車典禮,親自駕駛第一輛卡車通過,分析指出,如今的爆炸事件是對普丁自尊心的重大打擊、對他個人的公開侮辱,盛怒之下的他恐怕發動報復性行動,包括核打擊。

The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw