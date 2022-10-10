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普丁恐發動核報復！克里米亞大橋爆炸重創自尊心　CNN：危險時刻

▲克里米亞跨海大橋8日清晨爆炸起火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞半島的「克赤大橋」（Kerch Bridge）爆炸事件引發全球關注。這座大橋當年耗資近40億美元、歷時3年打造，由普丁出席通車典禮，親自駕駛第一輛卡車通過，分析指出，如今的爆炸事件是對普丁自尊心的重大打擊、對他個人的公開侮辱，盛怒之下的他恐怕發動報復性行動，包括核打擊。

每日星報報導，多名軍事分析人士認為，在克赤大橋爆炸事件後，俄羅斯對烏克蘭的攻勢可能進一步加速，就在9日，也就是克赤大橋爆炸隔天，東部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）住宅區遭俄軍襲擊，至少17人死亡。英國陸軍前參謀長戴內特丹納特（Richard Dannatt）警告，普丁可能會對烏克蘭平民目標發動更多炮擊，俄烏戰事動用核武的風險增加。

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁砲轟，烏克蘭炸毀克里米亞大橋是恐怖分子的行徑。（圖／路透）

CNN分析，如今克里姆林宮希望展現出克赤大橋爆炸事件並沒有那麼嚴重，且俄方隨即派遣龐大應急團隊前往現場處理，儘管大橋能夠修復，但這早已傷及俄羅斯名聲，特別是對普丁個人形象的損害，要重新恢復沒有那麼容易。

克赤大橋2018年通車，耗資近40億美元建造，當時普丁親自駕駛卡車通過這座橋。CNN記者多爾蒂（Jill Dougherty）形容，這座大橋象徵著連接著俄羅斯與烏克蘭的「結婚戒指」（wedding band），這對普丁想要讓烏克蘭重回俄羅斯控制的執念至關重要。

▲▼ 俄羅斯總統普丁2018年親自出席克里米亞大橋「克赤大橋」（Kerch Bridge）通車典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼普丁2018年親自出席克赤大橋通車典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯總統普丁2018年親自出席克里米亞大橋「克赤大橋」（Kerch Bridge）通車典禮。（圖／達志影像／美聯社）

普丁甚至在2月21日，也就是下令入侵烏克蘭之前，向俄羅斯人民發表談話。他當時說，「烏克蘭對我們來說，不僅僅是一個鄰國，是我們自身歷史、文化、精神不可分割的一部分。」

多爾蒂指出，如今的普丁顯然認為讓烏克蘭重回俄羅斯控制，視此為他的歷史命運，「（普丁）很可能認為克里米亞大橋這場令人難堪的襲擊，不僅是對俄羅斯國土的攻擊，也是對他個人的公開侮辱」，可能做出強烈反應。

目前俄羅斯強硬派支持者正敦促對烏克蘭基礎建設發動更多攻擊，而西方則警告，普丁可能訴諸動用戰術核武器（tactical nuclear weapons）。多爾蒂指出，如今有件事是明確的，隨著衝突戰鬥燒向俄羅斯，普丁認為自身歷史性使命岌岌可危，這意味著情緒恐將超越理性，「這對烏克蘭、對反戰的俄羅斯人、對世界來說，這是個危險的時刻。」

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