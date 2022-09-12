下雨天穿「洞洞鞋+襪子」！內行人解惑：有很多好處

▲不多人不解洞洞鞋+襪子的穿搭風格。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者鄭文晴／綜合報導

受到中颱「梅花」外圍環流影響，各地陸續出現降雨，不少人出門便會穿拖鞋或涼鞋，以免鞋子濕透，不過，一名男網友不解表示，下雨天看到有人穿「洞洞鞋+襪子」，矛盾的搭配方式讓他好奇。貼文引起熱議，有人認為「拖鞋配襪子邪魔歪道」，碰到髒水很容易得香港腳；有人則笑說，「穿襪子是要保濕對吧。」

一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，下雨天穿洞洞鞋是最好的選擇，搭配圖片中可以看見，機車騎士身穿雨衣和拖鞋，地面上也呈現下過雨的狀態，不過坐在機車後方的乘客，卻穿洞洞鞋配上乳牛配色的襪子，讓原PO在貼文中寫道，「下雨天穿洞洞鞋是最好的選擇」。

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貼文吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「平常拖鞋配襪子可以，下雨天襪子濕掉根本邪門」、「襪子弄濕的感覺超噁的啦」、「拖鞋配襪子邪魔歪道吧」、「雨天穿襪子濕掉一整天，這感覺很妖」、「涼鞋、拖鞋穿襪子 一直讓我很不解」、「極度不舒適的組合」、「濕的快乾的也快」、「穿襪子是要保濕對吧。」

不過也有網友解釋，自己後來在托嬰中心上班，才知道大家會這樣穿，是因為要接寶寶進去或者帶孩子出去給家長，「布鞋穿脫很麻煩，拖鞋配襪子，遇見下雨拉掉襪子就好。」