電線桿旁心碎一幕！「某人心裡也下大雨」萬人全看懂：不想帶回家

▲心碎畫面引發討論。（圖／網友「Mars Lin」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

不只外面下大雨，內心也在下雨！日前網友「Mars Lin」在路上捕捉到心碎一幕，衝擊的畫面曝光後，吸引超過1.3萬人留言朝聖，其中更有不少網友直呼，「一千顆傷心的理由」、「這是一段傷心的故事」。

網友「Mars Lin」在臉書社團「路上觀察學院」上貼文，直呼「在這個大雨天，某個人的心裡也下起了大雨！」並附上一個哭泣的emoji。從他貼出的照片可見，金莎花束通常會買來送給另一半，但現在卻出現在電線桿旁，很可能是「送不出去」就心碎的丟在路邊。

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照片曝光後，意外掀起網友討論，「金莎是無辜（且昂貴）的」、「說不定對方沒收，他也不想帶回家了」、「這座城多了個傷心的人」、「連電線桿都收到花了 ...（哽咽的我）」、「大雨就要開始不停的下，我的心、我的心，已經完全的失去方向」、「電線桿：謝謝」。

還有網友歪樓直呼，「傻孩子，巧克力可以留給我吃啊」、「我要是你就把上面的金莎全部拔起來吃」、「我會把金莎拿走再扔掉花欸（吃貨沒辦法」。此外，也有網友認出地點，詢問「這不是在員山路上嗎？」原PO則現身留言處回應，他是出門買晚餐的時候看到的，不過「不知道現在還在不在」。

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