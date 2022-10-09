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他送回收阿婆40公斤廢銅線！隔天聽一句話心寒　網看出關鍵

▲▼男子送給回收阿婆40公斤的銅線，對方卻拒收。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲男子送給回收阿婆40公斤的銅線，對方卻拒收。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

許多人家中有用不到的回收物，都會給街上拾荒的老人。不過，一名男子收集了許多廢銅，正好鄰居正在整理資源回收，基於好心之下，就將廢銅給了對方，沒想到鄰居隔天的回應，讓他瞬間氣炸，痛罵「人性無論年紀都很懶散」，經歷曝光後，也引起熱烈討論。

這名男子在「爆怨公社」分享，鄰居的阿婆平時有在整理資源回收，而他正好收集了不少廢棄銅線，某天心血來潮，決定拿給對方處理，也能當作鄰居之間的互助。

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沒想到隔天一早出門買早餐，阿婆突然將銅線全數歸還，告知「這個沒有處理啊！這沒辦法賣錢」，要求男子「弄一弄再拿給我賣錢就好了」，讓他十分傻眼。

男子聽完以後，忍不住痛罵「靠北邊走」，如果自己處理完了，為何不要自己拿去賣，「人性無論年紀都很懶散」，而他也決定自己處理，不再想辦法幫助阿婆。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「那就不用給他了」、「可以賣啊，扣錢而已」、「像這種阿婆，我也不會把資源回收拿給他」、「別給她了，專挑軟柿子。削好價錢不錯」、「那我就自己處理賣就好了，給你幹嘛。」

不過，也有人留言回應，「這個看起來像是第四台的線吧，若是的話回收商一般都不收哦」、「這第四台的線沒辦法賣錢」、「電視線幾乎沒人要收啊！如果是電線不用撥還有30幾塊」、「你這個是電視線，40公斤處理起來剩沒多少了！」

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關鍵字：

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