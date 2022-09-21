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紅衣男持刀逛大街嚇到人 遭警查辦他喊冤：割紙箱啦！

▲紅衣徐姓男子推著裝著紙箱推車，當街而過。（圖／桃園警分局提供）

▲紅衣徐姓男子推著裝著紙箱推車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局接獲轄區某國中反映，學生下課時在桃園區安慶街附近，發現有1名中年男子手中反持水果刀在閒逛，警方調查後，發現是從事資源回收的50歲徐姓男子，警方查訪時徐喊冤說，水果刀只是拿來割紙箱用的，但員警認為他無故攜帶刀械，已造成民眾恐慌，依法函請偵辦。

▲▼徐男左手並攜著水果刀徒步走在街頭。（圖／桃園警分局提供）

▲▼徐男左手並攜著水果刀徒步走在街頭。（圖／桃園警分局提供）

▲▼徐男左手並攜著水果刀徒步走在街頭。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局同安派出所日前接獲某國中反應，在桃園區南平路某書局附近，有一男子持刀在路上行走，恐造成學生和民眾安危，於是警方立即組成專案小組進行查緝，積極調閱周邊監視器，鎖定該男子係資源回收工作者，經循線於20日將該徐姓男子查緝到案。

▲徐男在街上所攜的水果刀。（圖／桃園警分局提供）

▲徐男走在街上所攜的水果刀。（圖／桃園警分局提供）

徐男見警方上門嚇了一跳，他解釋說，攜帶水果刀是割紙箱用的，不知道會嚇到人，感到非常抱歉，員警勸導其無故持刀或攜行刀械容易引起不必要的誤會，造成民眾恐慌，應妥善收藏以免觸法，全案調查後依照社會秩序維護法函請偵辦。學校也隨即將警方找到人的消息，通知校內師生及學生家長，對於轄區警方重視及高效率處理本案，讓大家安心，也對警方表達誠摯謝意。

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