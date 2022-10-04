阿嬤回收物掉整街超無助！整群僑泰高中生「一人抱3個」默默幫忙

記者許權毅／台中報導

你們好棒！台中一名阿嬤日前騎機車載著整箱回收物，路過僑泰高中附近時箱子意外破裂，導致大量回收物散落整條馬路，正當阿嬤想趕緊撿拾時，一整群僑泰高中同學「一人抱2、3個」上前幫忙，還幫阿嬤把箱子固定好，整個過程都被一名莊媽媽看見拍下，直呼同學好棒。校長溫順德說，得知後相當感動，也決定自掏腰包每人頒贈500元禮物卡，並且將在朝會上頒獎表揚。

▲台中一名回收嬤物品掉滿街，整群僑泰高中同學見狀立刻上前幫忙，暖心一幕都被民眾拍下。（圖／民眾提供）



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暖心一幕發生在9月29日，當時一名阿嬤騎著機車，後面拖行著資源回收箱，結果在路過台中僑泰高中校門時突然破裂，導致整箱的回收物沿路掉落。當時正逢學生下課時間，路過的餐三丙洪瑄蔚、許媮瑄、黃意婷、陳思妤，觀二甲王睿邑、謝閔翔、魏愷均、 晏祥拓、林庭安共9位同學，默默地上前幫忙撿拾，每人雙手都拿起數個回收物，直到「沒有手了」才上前交給婦人，其他同學則幫忙婦人固定好，確認沒問題後才離開。

▲僑泰高中校長溫順德表示，將自掏腰包頒贈500塊禮物卡給同學，並頒發獎狀鼓勵。（圖／僑泰高中提供）

▲校長溫順德（前排中）與當時協助的9名同學一起拍照，並將頒獎鼓勵同學的熱心。（圖／僑泰高中提供）



整個暖心過程都被一名莊媽媽看見，並且用手機錄影拍下，她笑說「當時有同學幫忙撿，其他人就很自然地一起幫忙，雖然可能是小事，不過真的很暖心，能有好品格真的不容易，希望能藉此鼓勵更多同學。」

▲同學們默默幫忙，也讓校方得知後相當感動。（圖／民眾提供）



僑泰高中校長溫順德說，得知這件事情後相當感動，平時也常常跟同學說，在路上看見需要幫忙的人要伸出援手，自然而然孩子們都記在心裡。另外這次為了鼓勵同學，校長與家長會決定自掏腰包，提供500元禮物卡給幫忙的9位同學，並且在朝會上頒獎狀表揚鼓勵。

▲回收嬤的物品掉落整街，同學幫忙撿拾的過程都被一名家長看見。（圖／民眾提供）