高雄大片浮屍！鳳山溪300尾「張嘴死魚」臭昏居民　初判原因出爐

▲高雄鳳山溪驚見大量魚屍，居民抱怨臭氣沖天。（圖／翻攝李雅靜臉書，下同）



記者許力方／綜合報導

高雄大東濕地公園旁鳳山溪河道今（8日）早傳出有大量魚屍，導致臭氣薰天，居民抱怨連連，疑似溪水受到污染，通報市府處理，環保局隨即展開調查，發現約2、300尾魚屍分布在下游，上游沒有發現排放廢水，檢測水質沒有異常，初步調查是因水中溶氧過低導致。

「誇張！鳳山溪出現大量浮屍。」高雄市議員李雅靜今早接到居民陳情，鳳山溪光華橋路段疑似水質污染，出現大量浮魚屍，現場臭氣沖天。她前往鳳山溪下游端光華橋段、上游端查看，嚴重懷疑是水利局把民生污水直接放流，導致鳳山溪水體有兩個顏色，「魚集體浮上來，每隻魚的嘴巴都是張開的，代表水裡溶氧很低，魚群全浮上來用嘴呼吸」翻肚聚集在沿岸，隨即通報環保局、漁利局處理。

今早6時環保局接獲民眾陳情大東濕地公園旁鳳山溪河道有死魚，隨即派員前往稽查，檢測水質pH=7.01、導電度534μS/cm、水溫27.4℃，未有異常情形且河水並無油漬與油氣味，但水中溶氧0.88mg/L偏低。另外，濕地公園放流口處因有跌水，才有大量魚群聚集呼吸。

環保局指出，鳳山溪目前屬於枯水期，基流量不足，於濟安橋至博愛橋也發現大量浮渣，研判是因厭氧而導致底泥上浮。

環保局以空拍機沿線調查，發現死魚分布範圍為大東濕地公園放流口至鳳山橋之間，數量約有2至300餘尾，研判因水中溶氧過低導致魚群死亡，再巡視上游及周邊均未發現有事業排放廢水情形，現場人員已致電通報水利局清除河面死魚。

▼初判魚群因水中溶氧過低導致死亡。（圖／高雄環保局）



▼檢測水質沒有異常，並發現大量浮渣。