沒事尻一發！22%男性「上班自慰」可提高效率　醫師揭關鍵原因

▲有高達22%的男性受訪者坦承，會在工作時間自慰 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

英國一項研究指出，有超過五分之一的男性會在上班時間抽出時間「自慰」，而且有18%的人會在上班時偷看色情內容。專家則表示，在工作中適當地自慰能夠提高工作效率、提升注意力，不過應該避免將自己的同事當作性幻想對象，對此，國內知名泌尿科醫師張美玉以及柯宏龍都表示認同，因為確實「可以紓壓」。

英國調查Chemist4U對2000名英國人進行調查，發現少數上班族會在上班時間「自慰」。研究結果顯示，有14%的人坦言會在工作時自慰。調查顯示，有22%的男性會在上班時自慰，女性則有7%。不僅如此，有18%的受訪者承認，自己曾在工作時偷看色情內容。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大同醫院泌尿科主任柯宏龍。（圖／柯宏龍醫師提供）

大同醫院泌尿科主任柯宏龍認為：「這個很有趣，個人看法是覺得有道哩，至於工作時為何會自慰，應該可以詢問精神科比較有機會了解這個心理層面的問題」。而國內泌尿科女醫師張美玉表示自己還滿相信這個研究報告，男性在上班期間自慰應該是會有，「尤其是在輪班或是值班，而值班當中又有休息時間，在工作整天之後，適當的自慰是可以紓解壓力，大部分的男生就自己所知道，大部分都是面臨一個壓力，比如是要提案報告或是上台演講，透過自慰變成一個紓壓管道」。

英國諾丁漢特倫特大學心理學講師馬克（Mark Sergeant）表示，雖然大部分的人很難接受這個說法，但是在工作時適當地自慰，的確能夠提高工作效率與注意力。甚至心理學家克利夫博士（Cliff Arnall）則認為，公司應該實施「自慰政策」以提振員工士氣。他說，「我希望自慰政策能讓人更專注，並減少攻擊性。這樣能帶來更高的工作效率與更多的微笑。」不過他也強調，如果真的實施這項政策，應該要有適當地限制，例如不應該鼓勵員工對同事進行性幻想，因為這可能涉及性騷擾行為。